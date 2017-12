Pedeaspă cu suspendare pentru uciderea unei femei pe zebră

Autorul unui accident de circulaţie petrecut în 2008 şi soldat cu moartea unei femei a fost condamnat, ieri, de Judecătoria Constanţa la doi ani cu închisoare cu suspendare sub supraveghere. Prin aceeaşi sentinţă, Sorin Ştefan Tudor, de 33 ani, din Constanţa, are un termen de încercare de patru ani, perioadă în care este nevoit să stea departe de legea penală dacă nu vrea să ajungă după gratii. Decizia nu este definitivă. Potrivit actului de inculpare, pe 16 octombrie 2008, Tudor se afla la volanul unui autotren când a accindentat-o mortal pe Dumitra Simon, de 66 ani, din Constanţa, care traversa strada pe marcajul pietonal. Tragedia s-a produs în jurul orei 13.00, la intersecţie străzilor Eliberării şi Dumitru Marinescu din cartierul constănţean Inel II. Şoferul tirului înmatriculat cu numărul CT 65 MTP a susţinut că traficul în zonă era foarte aglomerat şi maşinile se deplasau în coloană. La un moment dat, el a oprit cu roţile din faţă pe marcajul pietonal, iar când a repornit maşina de mare tonaj, nu a observat-o pe femeia care trecea pe lângă botul autotrenului. Vicima a fost lovită în plin şi omorâtă pe loc. Pentru scoaterea trupului neînsufleţit de sub roţile maşinii a fost nevoie de intervenţia unui echipaj de la descarcerare. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe şofer cu aparatul Drager, iar rezultatul a arătat că nu consumase alcool înainte de a se urca la volan. Pe numele lui Sorin Ştefan Tudor a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, tânărul fiind trimis în judecată în libertate.