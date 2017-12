Pedeliştii constănţeni îşi mută bagajele la PMP

11:51:33 / 24 Februarie 2014

Viitorul este deja un trecut

Ce noroc pe unii ca pot face umbra pamantului in cite un partid si ca pot suporta apoi cu usurinta povara de a se orienta in functie de cum bate vantul mai ceva ca o moara eoliana.Cuprinsi de politicodiaree unii portocalii si numai ei dau dosul in fuga la noul partid-astru aparut in Pantheonul politichiilor,Partidul Miscarii Populare pus la dospit de insusi omul in care neamul romanesc isi pune toate nadejdile,Traian Basescu. Intro formulare sintetica ,dupa Freud nu este altceva decat intoarcerea continutului refulat.Adicalea,in ciuda refularii ,in trecut, aunor situatii si personaje, tendinta este de reinvierea acestora.Fugacii acestia nu sunt manati de controversele asupra ideologiilor,ci asupra alternativelor.,,Lupta politica ''nu se duce intre clase,ci intre grupari ale aceleasi clase,politica.Sistemul in general este absolvit de orice vina,el nu poate fi niciodata corupt;in schimb acuzatia este transferata asupra celor carora li s-a incredintat conducerea sistemului.Asa ca lupta va continua intre cei bogati cu state vechi si recent imbogatiti chibitati de cei care vor sa se imbogateasca.