Pedeliştii cred că UDMR ameninţă “voalat” cu părăsirea coaliţiei

ŞTIU PEDELIŞTII CE ŞTIU Cazul ministrului Laszlo Borbely a cam zguduit coaliţia de guvernare şi s-a vrut a fi un fel de avertisment al lui Traian Băsescu pentru cei de la UDMR. Dacă le-a trecut cumva prin cap celor de la UDMR să dezerteze din coaliţie, acum cu siguranţă că s-au răzgândit. UDMR va trebui să rămână în banca sa, cu orice preţ. Alternativa le-a fost arătată: DNA. Senatorul PDL Iulian Urban scrie, pe blogul său, că discuţiile dintre UDMR şi USL pe tema Constituţiei sunt o \"ameninţare voalată\" că vor părăsi coaliţia în urma cazului Laszlo Borbely şi îi critică pe liderii Uniunii că, decât să dea pe mâna justiţiei un maghiar acuzat de DNA şi ANI, ei preferă să sacrifice reformele din România. El spune că din reacţia UDMR se vede că formaţiunea \"parcă tot a înţeles ceva\" şi a acceptat discuţiile cu USL.

UDEMERIŞTII NU POT FI PĂCĂLIŢI CU UNA CU DOUĂ Prins “cu pantalonii în vine”, joi, premierul Emil Boc a afirmat că nu consideră a fi o problemă ca UDMR să aibă discuţii cu cei de la USL, amintind că pentru adoptarea Constituţiei este nevoie de găsirea unei majorităţi de două treimi. În plus, Boc a susţinut în faţa presei că în coaliţie nu sunt probleme, iar Guvernul are susţinere. Oricâte declaraţii ar face premierul şi ceilalţi pedelişti, nu le convine că UDMR a început să mişte în front, mai ales după ce au aflat de la Băsescu că proiectul regionalizare a fost discutat şi aprobat de Guvern!?! Udemeriştii au fost uimiţi şi indignaţi că au fost minţiţi în faţă în legătură cu un proiect de care habar nu aveau. Băsescu avea să declare, ulterior, că refuzul UDMR de a accepta varianta regionalizării pe care le-a propus-o „l-a lovit direct în stomac“. Mai dur oare decât pixelul albastru? Nici modificarea Constituţiei sau votul prin corespondenţă pe care tot încearcă să-l impună răspopitul Baconschi nu le-a picat bine udemeriştilor. Vociferările lor au produs ceva broboane de transpiraţie pe frunţile celor doi B-B. Ei ştiu că, în materie de regionalizare, UDMR nu poate renunţa, oricâte dosare le-ar deschide la DNA. Atât regionalizarea, cât şi votul prin corespondenţă sunt chestiuni politice de maximă importanţă pentru UDMR, în care nu are cum să cedeze pentru că lui Borbely îi aleargă procurorii anticorupţie nevasta şi soacra.