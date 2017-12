Pedeliştii nu vor spitalul dat de Guvernul PDL

Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat că nu înţelege de ce consilierii PDL se opun unor proiecte de interes local, mai ales că unele dintre acestea sunt iniţiate la cererea expresă a Guvernului, adică a şefilor lor pe linie de partid. Tusac spune că în acest caz intră şi ordonanţa de Guvern privind trecerea spitalelor în administrarea primăriilor. Primarul Tusac a propus, în şedinţa Consiliului Local din 30 iunie 2010, introducerea peste ordinea de zi, pe lista suplimentară, a proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării managementului asistenţei medicale la Consiliul Local al Municipiului Mangalia pentru Spitalul Municipal Mangalia, numai că, din păcate, spune Tusac, consilierii aparţinând PDL şi o parte a consilierilor din celelalte formaţiuni politice reprezentate în Consiliul Local au refuzat dezbaterea şi avizarea lui, demonstrând, încă o dată, că „nu respectă nici reglementările impuse de Guvern şi tratează cu dispreţ şi indiferenţă angajaţii Spitalului Municipal, deoarece aceştia nu mai au nici conducere şi nici sursă de finanţare”. „Bolnavii nu vor mai beneficia de tratamente de specialitate din cauza acestor consilieri care vor să blocheze tot. Pretextul lor a fost că acest proiect nu are avizul comisiilor de specialitate din Consiliul Local, deşi am solicitat consilierilor locali întrunirea în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate pentru dezabaterea şi avizarea acestui proiect, acestea având loc în fiecare miercuri, la ora 15.00. De aceea, programasem şedinţa ordinară a Consiliului Local la ora 16.00, ca proiectul de hotărâre să fie avizat de către comisii. Dar se pare că nici ceea ce impune Guvernul lor nu vor să voteze. Este evidentă intenţia lor de a tărăgăna lucrurile, pentru ca apoi să mă acuze că nu am întocmit la timp actele necesare preluării unităţilor sanitare de pe raza municipiului Mangalia. La următoarea şedinţă nu se va întruni cvorumul şi... tot aşa!”, a declarat primarul. Proiectul de hotărâre prevedea preluarea Spitalului Municipal Mangalia prin semnarea unui protocol de predare - primire cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, după evaluarea unităţii sanitare de către o comisie special constituită. Tusac mai spune că, de asemenea, forul legislativ al municipiului nu-şi asumă responsabilitatea pentru cheltuielile angajate de unitatea sanitară de la 1 aprilie 2010 până la data semnării efective a protocolului şi îşi rezervă dreptul de a înceta exercitarea atribuţiilor şi competenţelor privind spitalul în cazul neîndeplinirii de către Guvernul României a obligaţiilor ce-i revin.