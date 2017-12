Pedeliştii se pregătesc de vopsit…imaginea partidului

O vorbă românească, care se potriveşte pedeliştilor, spune că “lupul păru-şi schimbă, dar năravul ba”. Pedeliştii se străduiesc să-şi schimbe imaginea, pentru că tot se apropie alegerile. Îmboldiţi de-o inspiraţie clocotitoare, pedeliştii au găsit soluţia pentru a păcăli oamenii: îşi schimbă culoarea partidului. Vasile Blaga spune că \"decizia necesită multă atenţie\", iar Elena Udrea, că \"partidul are nevoie de un nou început, care poate însemna şi o nouă imagine\". A fost repusă pe tapet şi devine, iată, acum, în an electoral, prioritatea pedeliştilor. Lupta e strânsă, căci veteranii din PDL cu greu renunţă la portocaliu, culoarea care i-a consacrat, în timp ce mai tinerii din partid sunt de altă părere. Şi, pentru că e problemă stringentă, cum spuneam, comisia PDL care se ocupă de strategia electorală va aborda cu prioritate... culoarea partidului. De la verde la albastru, cu petale în plus sau nu, trandafirul este însă acelaşi, o ştiu toţi românii. O decizie trebuie luată însă după ce, la alegerile 2009, PDL a renunţat la portocaliu, iar premierul s-a îmbrăcat în verde la şcoala tinerilor democrat liberali de astă-vară. Ideea ar fi ca toţi liderii PDL să se prezinte în faţa electoratului la fel, să ştie omul cum votează. Analiştii politici susţin însă că pedeliştii se ascund după deget pentru că este evidentă dorinţa lor de a induce în eroare alegătorii.