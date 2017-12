Pedelistul Oltean nu se simte vinovat

Vicepreşedintele PDL Ioan Oltean susţine că nu se consideră vinovat de faptele imputate de procurorii DNA şi, în cazul în care va fi, prin faptele sale, „în conflict cu litera statutului“ partidului, nu va aştepta recomandări, pentru că va şti ce are de făcut. Întrebat cum comentează faptul că, în 2012, a primit o scrisoare de la DNA prin care i se comunica faptul că nu este cercetat în niciun dosar, iar după un an este pus sub acuzare, Oltean a spus că se abţine, dar s-a declarat încrezător că „instituţiile statului vor face efectiv dreptate şi că nu va exista niciun fel de abuz”. Referitor la declaraţiile Monicăi Macovei, care i-a cerut demisia din funcţia de vicepreşedinte al PDL din cauza dosarului în care este cercetat de DNA, Oltean a declarat: „Sunt membru fondator al acestui partid şi am fost întotdeauna în litera şi spiritul statutului şi sunt şi acum. În acelaşi timp, eu sunt o persoană incomodă prin felul meu de a fi, nu numai în PDL, în viaţa de zi cu zi, dar asta este, nu am ce face“.