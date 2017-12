Pedepsă majorată pentru tentativă de omor

Judecătorii Curţii de Apel Constanţa au admis, ieri, apelul declarat de procurori împotriva sentinţei de doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare la care a fost condamnat Florinel Popa, de 39 ani, din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu, pentru tentativă de omor deosebit de grav. Cu toate că procurorii au cerut o pedeapsă privativă de libertate, instanţa l-a condamnat pe Popa la patru ani de închisoare, însă tot cu suspendare sub supraveghere. Mai mult, bărbatul are un termen de încercare de şase ani, perioadă în care nu are voie să comită altă infracţiune dacă nu vrea să ajungă după gratii. Decizia nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, pe 30 mai 2009, Popa şi-a descoperit culturile de pepeni şi porumb distruse şi a decis să se răzbune pe cei pe care i-a bănuit că ar fi responsabili de pagubele suferite. În opinia sa, vinovaţi ar fi fost proprietarii a două microferme care, în opinia lui Popa, ar fi dat drumul la animale pe terenurile sale. În jurul orei 15.00, după ce şi-a făcut curaj cu un litru de pălincă, Popa a urcat la volanul unui tractor şi, după ce a provocat distrugeri în cele două ferme, a încercat să îl calce cu tractorul pe Gheorghe Pletea, proprietarul uneia dintre ferme. Pletea a reuşit să se ascundă după o cisternă şi să sune la 112 pentru a cere ajutor poliţiştilor. Unul dintre lucrătorii Postului de Poliţie Mihail Kogălniceanu, ag. Ion Balaur, s-a deplasat la locul incidentului şi, în timp ce discuta cu fermierul, Popa a apărut din nou, la volanul utilajului agricol. Poliţistul susţine că tractoristul părea hotărât să-l calce pe proprietarul fermei şi, pentru a-l opri, a postat în drumul acestuia autoturismul de poliţie. Popa a ocolit Loganul şi şi-a continuat drumul spre fermier, poliţistul fiind nevoit să scoată pistolul din dotare şi să tragă un foc de avertisment şi alte 11 gloanţe în cauciucurile tractorului, cu intenţia de a-l opri, dar tractoristul nu s-a lăsat intimidat. El a întors utilajul agricol, care se mai deplasa doar pe jante şi a lovit de mai multe ori maşina de poliţie pe care a târât-o aproape 100 de metri pe un teren viran. Apoi a coborât de la volanul tractorului cu o sapă în mână şi s-a îndreptat ameninţător spre poliţist cu intenţia de a-l ataca. Pentru că nu mai avea muniţie, agentul a folosit un spray lacrimogen şi, împreună cu doi poliţişti comunitari ajunşi şi ei la locul incidentului, au reuşit să îl încătuşeze pe agresor. Florinel Popa a fost arestat, însă, după o lună, instanţa l-a pus în libertate.