Pedepse cu suspendare pentru trei poliţişti de la Rutieră

09:38:28 / 08 Septembrie 2014

criminali in libertate

Recent am vazut o stire in care un amarat a fost impuscat mortal pentru ca a furat o punga de porumb sa duca mancare la copi acasa , jegurile astea prezentate in articol ar trebui incinerati ,pedepse in libertate ???? in ce tara de rahat traim? procurori,judecatori,avocati,mafioti,smekeri, opriti in trafic si "iertati" in schimbul unor "servicii" sau "obligatii" asa au scapat escroci astia de mai sus cum e posibil sa fie lasati in liberate dupa tot ce au facut? dupa cat au inselat statul si dupa cate legi au incalcat? CUM? pentru ce mai avem constitutie? pentru ce mai avem cod penal? pentru cine? pentru amarati care nu au "pile" ? ar trebui sa va dati demisia domnilor magistrati!!! chiar daca a-ti fost santajati sa ii lasati in liberatate sau amenintati va meritati soarta!