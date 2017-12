Pedepse grele pentru tâlhărie urmată de moartea victimei

Patru tineri constănţeni au fost condamnaţi, vineri, de Curtea de Apel Constanţa, la pedepse privative de libertate pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie urmată de moartea victimei, după ce a respins apelurile acestora formulate împotriva sentinţei de fond. Astfel, David Ion Farcaş îşi va petrece următorii 22 de ani în închisoare, George Florescu a primit 15 ani, Gabriel Drăguşin - zece ani şi George Burian - 17 ani de închisoare. Prin aceeaşi sentinţă, ei trebuie să le plătească rudelor bărbatului pe care l-au bătut ca să îl jefuiască, daune materiale de 9.500 lei şi daune morale în valoare totală de 50.000 lei. Decizia nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, pe 17 octombrie 2010, Ştefan Lucian Cojocaru, de 57 ani, a fost bătut cu cruzime pe bulevardul 1 Mai, din Constanţa, şi apoi abandonat. Un trecător care l-a văzut a sunat la 112 şi un echipaj SMURD l-a preluat şi l-a transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Oamenii legii spun că bărbatul prezenta mai multe leziuni în zona capului. Familia, îngrijorată de soarta acestuia, l-a căutat peste tot. A doua zi, fiul său l-a găsit la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în Clinica de Neurochirurgie, unde era supus unei intervenţii chirurgicale. La scurt timp după operaţie, victima a decedat. Un echipaj al Secţiei 5 Poliţie Constanţa s-a deplasat la spital pentru a face o anchetă. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că bărbatul fusese tâlhărit de patru tineri. O săptămână mai târziu, poliţiştii i-au reţinut pe George Florescu şi Gabriel Drăguşin, ambii din Constanţa. După câteva zile a fost identificat şi al treilea agresor, David Ion Farcaş. Pe numele lor, instanţa a emis mandate de arestare. Anchetatorii au aflat că există şi un al patrulea agresor, George Burian, care a primit mandat în lipsă şi a fost dat în urmărire. După două săptămâni de căutări, Burian a fost găsit într-un apartament din Constanţa şi încătuşat.

A LUAT VINA ASUPRA LUI Audiaţi de judecător, Florescu, Burian şi Drăguşin au negat acuzaţiile aduse, în vreme ce Farcaş a recunoscut tot şi a luat vina asupra lui. „Recunosc ce am făcut, însă nu ştiu de ce au fost implicaţi şi ceilalţi. În seara crimei m-am întâlnit cu ei în faţa gării şi am băut împreună. La un moment dat, a apărut un taxi în faţa barului şi din el a coborât un bărbat care părea băut pentru că mergea clătinat. M-am ridicat de la masă, am spus că revin imediat şi l-am urmărit pe bărbat. În faţa scării, l-am lovit cu palma în cap, acesta a căzut şi am continuat să îl lovesc cu picioarele unde nimeream. I-am luat portofelul, dar era gol. M-am întors în bar şi am mai băut cu cei trei încă un rând. Ulterior, ei au plecat la o aniversare, iar eu m-am întors la bărbatul pe care îl bătusem. Pentru că încerca să se ridice, i-am mai tras două picioare în cap, apoi i-am luat telefonul mobil, ceasul şi 200 de lei din buzunar. La scurt timp, Florescu, Drăguşin şi Burian s-au întors, nu le-am spus ce am făcut, dar am luat-o la fugă când am văzut venind spre locul faptei două persoane. Prietenii mei au fugit şi ei odată cu mine, fără să ştie de ce. Telefonul i l-am dat lui Burian să îl vândă, iar ceasul a rămas la mine”, a declarat Farcaş.