Pedepse severe pentru autorii protestelor interetnice din Xianjing

Liderii de rang înalt ai Partidului Comunist Chinez, reuniţi miercuri, în jurul preşedintelui Hu Jintao, au promis pedepse severe pentru responsabilii revoltelor interetnice de la Urumqi, provincia Xinjiang, a anunţat, joi, agenţia China Nouă. Este prima reacţie a conducerii partidului şi statului chinez, după ciocnirile dintre uiguri şi etnicii han, care s-au soldat, duminică, cu cel puţin 156 de morţi în capitala regiunii autonome din nord-vestul Chinei, potrivit unui bilanţ oficial. Aceste ciocniri sînt cele mai grave din China, în ultimii ani.

Preşedintele Hu, care a trebuit să-şi scurteze vizita în Italia, unde trebuia să participe la reuniunea G8, s-a întors, miercuri, în China, din cauza situaţiei şi a reunit, miercuri seara, membrii Comitetului Permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, cel mai înalt nivel al conducerii din China. ”Stabilitatea în provincia Xinjiang este cea mai importantă şi presantă sarcină”, potrivit unui comunicat dat publicităţii după reuniunea la nivel înalt. Conducerea comunistă, alcătuită din nouă membri, a promis pedepse severe, în conformitate cu legea, pentru cei vinovaţi. Miercuri seara, liderul Partidului Comunist din Urumqi, Li Zhi, afirmase că orice persoană vinovată de crime în timpul violenţelor din capitala regională a provinciei Xinjiang va fi condamnată la moarte. În acelaşi timp, primarul din Urumqi, Jerla Isamudin, asigurase că autorităţile controlează situaţia. Joi, situaţia părea că dă semne de revenire la normalitate în Urumqi, dar pe străzile acestui oraş cu două milioane de locuitori staţionau convoaie ale forţelor armate. Sensibil mai puţini decît cu o zi înainte, militarii şi poliţiştii continuau totuşi să separe fizic cartierele locuite de etnicii han, majoritari în China, de cele unde trăiesc uigurii, musulmani turcofoni care alcătuiesc principala minoritate din provincia Xinjiang.

Vicepreşedintele principalei organizaţii a uigurilor din exil, Congresul Mondial al Uigurilor, Asgar Can, a declarat miercuri seara că în timpul violenţelor interetnice care au izbucnit duminică, în China, au fost ucise între 600 şi 800 de persoane. “150 de persoane au fost omorîte doar în uzina de tractoare din Xinjiang, la Urumqi. Două studente uigure au fost, de asemenea, decapitate, iar cadavrele lor au fost expuse la ieşirea din Facultatea de Medicină, pentru a-i teroriza pe uiguri”, a adăugat Asgar Can. În afară de cei de la Urumqi, peste 20 de uiguri au fost ucişi la Gulja, potrivit vicepreşedintelui Congresului Modial al Uigurilor, cu sediul la Munchen, în Germania. Sute de persoane au fost, de asemenea, arestate. Comunitatea uigură din exil a făcut apel la organizarea unei manifestaţii în faţa Ambasadei Chinei de la Berlin, astăzi, la ora locală 15.00 (16.00, ora României), a anunţat, de asemenea, Asgar Can.