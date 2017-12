Pedepsit pentru sechestrarea nepoatei

A vrut să-i dea o lecție nepoatei sale, pe care a prins-o la furat în propria gospodărie, însă a fost reclamat la Poliție, iar acum a fost pedepsit el de judecători. Este adevărat, nu va merge la închisoare, dar va avea cazier penal. Este cazul lui Aurel Dobrin, de 53 de ani, din Năvodari, care a fost condamnat, ieri, de Judecătoria Constanța la un an de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pentru comiterea infracțiunii de lipsire de libertate. În plus, el are un termen de încercare de doi ani, perioadă în care trebuie să respecte mai multe obligații impuse de instanță și să nu încalce din nou legea. În caz contrar, bărbatul riscă să ajungă după gratii. De asemenea, Aurel Dobrin va trebui să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității într-o instituție publică ce va fi aleasă de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța, „având în vedere posibilitățile concrete de executare existente, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, inculpatul nu poate presta această muncă”, după cum se arată în decizia judecătorească.

PRINSĂ LA FURAT... GĂINI Potrivit anchetatorilor, pe 29 noiembrie 2013, o femeie a sunat la 112 și a cerut ajutorul autorităţilor. Ea le-a spus poliţiştilor că o tânără este agresată de un bărbat. În momentul în care au ajuns la imobilul indicat de apelantă, în jurul orei 20.00, poliţiştii au găsit o fată de 27 de ani, legată de mâini şi de picioare. Luat la întrebări, proprietarul casei le-a explicat poliţiştilor că tânăra este chiar nepoata lui şi că, în urmă cu două ore, o prinsese în curtea lui în timp ce încerca să-i fure găinile. Nu a bătut-o, dar a vrut să îi dea o lecţie de neuitat, fără să se gândească la consecințele gestului său. Aurel Dobrin a fost reţinut de poliţişti, iar magistraţii l-au arestat preventiv pentru modul în care şi-a tratat nepoata. Totodată, poliţiştii au descoperit, în timpul verificărilor efectuate la acea dată, că martora care sunase la 112 era chiar sora victimei, cel mai probabil părtaşă la lovitura dejucată de unchi.