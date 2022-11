PEFOC - meșterii sibieni care au pus șemineul pe harta soluțiilor alternative de încălzire premium din România

Oferta propusă de specialiștii în materie de soluții de încălzire alternativă de la Pefoc, îți pune la dispoziție o gamă completă de focare pentru orice tip de șemineu. De la variantele tradiționale din fontă, focarele standard, vatra de foc și până la focare premium șamotate sau focare de lux, toate modelele sunt compatibile atât în cazul unui șemineu clasic pe lemne, cât și în cazul șemineelor de exterior care funcționează pe bază de gaz, GPL sau a diverselor modele de sobe pe peleți.

Focarele de șemineu din oferta Pefoc pot fi structurate modular din punct de vedere al plasamentului sticlei de focar, doar pe partea din față, față plus o laterală (stânga sau dreapta) sau pot fi proiectate chiar și cu trei sau patru laturi din sticlă. În plus, la solicitarea clientului, acestea se pot configura prin montajul de sisteme de acumulare termică, tehnologie cu dublu-geam (pentru un consum minim de lemne și un plus de siguranță) precum și decorare personalizată cu șamotă neagră sau alte detalii și accesorii ce vor face diferența din punct de vedere estetic și funcțional.

De exemplu, tradiționalele focare din fontă sunt recunoscute pentru durabilitatea extinsă și proprietățile lor remarcabile de tranfer rapid al căldurii în interiorul hotei, totodată permițând acumularea și distribuirea uniformă a agentului termic în camerele aflate în proximitatea locului unde este montat șemineul.

Singurul neajuns este dat de faptul că, arderea lemnului nu este la fel de eficientă ca și în cazul focarelor șamotate, iar ca și consecință, ne vom confrunta cu mai multă cenușă și depuneri mai mari pe sticlă la interiorul coșului de fum sau pe usa soba.

Focarele șamotate standard, în comparație cu cele din fontă, au rezultate mai bune în timpul arderii, diminuând astfel reziduurile și depunerile pe sticlă. Șamota ajută la dezvoltarea unei temperaturi mai mari în camera de ardere, în schimb, fiind vorba despre un material consumabil, in functie și de nivelul și durata de exploatare, va trebui să aveți în vedere înlocuirea acesteia o dată la 5 ani, în cazul deteriorării.

Pe de altă parte, focarele premium sau de lux, folosite la construcția spectaculosul semineu pe colt de exemplu, se diferențiază de celelalte modele din gamă, atât datorită calității superioare a materialelor folosite în procesul de confecționare (șamotă arsă cu rezistență mecanică superioară, oțel cu compoziție semnificativă de carbon, vopsea anti-zgârieturi), cât și prin tehnologia revoluționară de ardere a lemnului cu randament ce depășește pragul de 80%.

Un alt factor important de luat în calcul atunci când vrem să ne alegem focarul potrivit, se referă la aportul termic necesar încălzirii locuinței noastre. Așadar, este necesar să avem în vedere și următoarele variabile: spațiul în care se va amplasa șemineul, înălțimea acestuia, precum și masa totală a șemineului, alături de numărul de încăperi pe care intenționăm să le suplimentăm termic.

Dar nu te simți copleșit de detaliile tehnice! Meșterii sibieni, cu experiența lor acumulată în peste 20 ani de proiecte livrate cu succes în întreaga țară, sunt dispuși să te ajute cu toate informațiile necesare pentru a face alegerea corectă. Și pentru că veștile bune vin întotdeauna la pachet, transportul este gratuit pentru toată gama de focare de șeminee comandate din magazinul online www.pefoc.ro!

În plus, acum poți profita de achiziția produsele mult dorite și în sistem #buynowpaylater. În parteneriat cu #TBI Bank, meșterii sibieni oferă varianta achiziționării între 6 și 60 de rate fixe, 100% Online, fără drumuri la bancă și cu posibilitatea aprobării creditului în maximum 30 de minute!