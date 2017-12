Pelerinaj de Sf. Andrei, cu obiecte sacre, căciuli şi usturoi

Rugăciuni fierbinți și lacrimi de pocăință, de la mii de credincioși, au curs ieri necontenit la Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei din comuna constănţeană Ion Corvin. Într-o atmosferă înălțătoare, puzderia de oameni a așteptat, cu smerenie, ore în șir să se apropie de moaștele Sfântului Apostol Andrei, considerate de mulți făcătoare de minuni. Miruna a venit la slujbă împreună cu soțul și fiul lor de 8 ani. Gerul a fost apăsător, însă părea că nu l-au simțit. Au pornit la drum din Prahova fără să stea pe gânduri, iar ninsoarea care s-a depus într-un strat destul de mare nu i-a speriat. ”Am plecat dis-de-dimineață de acasă. Stăm de trei - patru ore. Ne-am luat un ceai, ne ținem în brațe, nu mai simțim frigul. Nu ne este greu pentru că în aer plutește un puternic har dumnezeiesc, care ne ocrotește și ne apără”, a mărturisit tânăra femeie. La fel ca ei, alte mii de pelerini ajunși la mănăstirea Peștera Sf. Andrei de peste tot din țară, fie cu mașina personală, fie cu autocare, și-au petrecut ziua în rugăciune, afară, la -2 grade C. În sprijinul lor au venit și comercianții. La tot pasul puteai vedea căciuli de vânzare pentru nepregătiții pe care iarna i-a prins pe drum. Nici credincioșii cu copii mici în brațe nu au simțit frigul, ci pur și simplu au fost recunoscători că au putut atinge moaștele Sf. Andrei. Andreea este din Tulcea. De 8 ani ea își serbează onomastica la mănăstire. ”Tatăl meu a fost bolnav de cancer. Ne-am rugat Sfântului și cred cu tărie că l-a vindecat, pentru că medicii nu îi găseau leac. De atunci, nu a fost an să lipsesc de la hramul mănăstirii”, a spus Andreea. Lizeta Bogdan este din Constanța și a venit să se roage pentru toți românii, deoarece crede că numai credința poate face minuni. ”Am lucrat mult timp în apropiere, la Băneasa, și veneam des aici. Înainte de Revoluție nu se prea știa de această peșteră. Am început apoi să vin la intervale regulate de timp. Sfântul Andrei mi-a deschis calea către credință, iar acum am venit să mă rog pentru tot poporul român, dar și pentru cei apropiați mie”, a mărturisit Lizeta. PELERINAJUL, O BINECUVÂNTARE PENTRU COMERCIANȚI Pelerinajul a fost mană cerească și pentru comercianți. Zecile de tarabe i-au atras ca un magnet pe credincioși. N-a fost creștin să nu cumpere o icoană cu chipul Sfântului Andrei sau cel puțin o cruciuliţă. Așa se face că, în paralel cu coada de la moaște, și vânzările au mers strună. Printre miile de obiecte expuse pe tarabe, trecătorii au găsit și produse care nu aveau legătură cu sărbătoarea religioasă. Comercianții nu au uitat nici în acest an de superstițiile care planează în jurul zilei de 30 noiembrie, când este prăznuit Sf. Andrei. Un bărbat a venit din Giurgiu să vândă usturoi. Știe câtă influență au zicalele din popor asupra românilor. Se zice că în noaptea de Sf. Andrei este bine să se ungă cu usturoi ușa și geamurile casei, pentru ca duhurile rele să nu poată pătrunde. Sf. Andrei are o însemnătate aparte pentru fiecare din noi, fiind apostolul care a adus creștinismul pentru prima dată în părțile Dobrogei. Tocmai de aceea este considerat și Ocrotitorul românilor. Amintirea Sf. Apostol Andrei domină și acum, cu putere, locurile prin care acesta a trecut în anii pe care și i-a dăruit creștinătății. De altfel, Mănăstirea Peştera Sfântului Andrei este un lăcaş de cult unic în spaţiul monastic, incluzând primul altar creştin de pe teritoriul românesc, fiind supranumită Betleemul românilor. Slujba religioasă a fost oficiată de 10 ierarhi din România, Grecia, Bulgaria și Ucraina, printre care și Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. MANIFESTĂRI Sărbătoarea a continuat la Constanța, pe scena Casei de Cultură, unde, începând cu ora 17.00, a avut loc concertul tradițional de colinde, la care intrarea a fost liberă. Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanța a organizat două manifestări vineri, 28 noiembrie, cu ocazia Zilei Universităţii, care este Ziua prăznuirii Sfântului Mare Ierarh Andrei Şaguna şi Ziua Sfântului Apostol Andrei. Activităţile au debutat cu lansarea romanului scurt ”Jurnalul Xantiei”, semnat de sudentul masterand al universităţii, Adrian Nicolae Cazacu, licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi al Facultăţii de Drept. Volumul a fost prezentat de scriitorul constanţean Ovidiu Dunăreanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Totodată, a fost vernisată expoziţia de pictură, grafică, desen şi fotografie, pe care tineri artişti, studenţi ai Facultăţii de Psihosociologie ai universității, au numit-o ”Spiritul șagunist în imagini”.