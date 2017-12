Pelerinaj la Dervent şi Sfîntul Andrei

160 de bătrîni au beneficiat, sîmbătă, de o excursie pe care nu credeau că o vor mai face, la mănăstirile Sfîntul Andrei şi Dervent. Deplasarea a fost posibilă datorită candidatului PSD în Colegiul 8 pentru Camera Deputaţilor, Manuela Mitrea, care a pus la dispoziţia oamenilor mai multe autocare. Primii vîrstnici care au plecat în excursie au fost cei din cartierul Inel I, plecarea avînd loc din faţa Centrului Eden. Toţi cei care s-au înscris pe listele PSD pentru deplasarea la cele două mănăstiri s-au bucurat că vor mai merge, încă odată, la cele două lăcaşe sfinte. „Nu credeam că mai apuc să merg să mă rog la mănăstirea Sfîntului Andrei şi la cea de la Dervent. În tinereţe mergeam cu soţul de două ori pe an. Acum am îmbătrînit şi nu mai am puterea să ajung acolo“, a spus Maria Hereanu. Din cartierul Inel I au plecat sîmbătă spre cele două mănăstiri 60 de bătrîni. Tot sîmbătă, în Inel II, alţi 100 de bătrîni se pregăteau să plece în excursie. „Chiar dacă îmi doresc să am o pensie mai mare, pentru a-mi putea cumpăra medicamentele pentru boala pe care o am, parcă mai mult mi-am dorit să mai merg odată la mănăstirile Sf Andrei şi Dervent. De cîte ori am fost acolo mi-am găsit liniştea sufletească de care aveam nevoie şi puterea de a merge mai departe. Această deplasare este un dar extraordinar, nu numai pentru mine, ci pentru toţi bătrînii, acum, înainte de sărbători“, a afirmat Ion Nedelcu. Manuela Mitrea a fost prezentă la plecarea celor 160 de bătrîni pentru a discuta din nou cu oamenii. „Am rămas surprinsă de cît de bucuroşi au fost aceşti oameni pentru această excursie. Pe lîngă numeroasele probleme pe care mi le-au spus cînd am discutat cu ei, mulţi mi-au solicitat această deplasare. Am mobilizat staful de campanie şi iată că am reuşit să le ofer această plăcere“, a spus Manuela Mitrea.