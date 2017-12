Penalizarea terenurilor nelucrate intră în vigoare în 2011?

Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Florin Marius Faur, a declarat că legea privind penalităţile în cazul nelucrării terenurilor agricole, elaborată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, va intra în vigoare în acest an, deşi tot mai multe voci afirmă că legea nu va fi aprobată din cauza impactului social asupra viitoarelor alegeri legislative din 2012. \"Consider că pachetul legislativ privind penalităţile va intra mai mult ca sigur în vigoare în acest an. Ministrul Agriculturii are o poziţie foarte tranşantă faţă de penalizarea celor care greşesc şi cred că va implementa această lege, indiferent de impactul social\", a declarat directorul general al APIA. Conform datelor Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România, ţara noastră pierde anual circa 330 de milioane de euro din cauza faptului că aprox. trei milioane de hectare de teren nu sunt lucrate.