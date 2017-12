Penelişti clujeni s-au autodenunţat că şi-au “instigat” soţiile să meargă la vot!

Pentru că trăim în România, pentru că unii dintre noi suntem oameni inteligenţi, pentru că, forţaţi de împrejurări şi de istorie, ştim să facem haz de necaz ca nimeni alţii şi pentru că absurdul situaţiilor cu care ne confruntăm ne obligă să luăm măsuri drastice, iată reacţia, excelentă, din toate punctele de vedere a unor penelişti clujeni la aflarea veştii că primarul Constanţei, Radu Mazăre, este anchetat pentru că a “instigat” lumea la vot. Amintim, dacă mai este nevoie, că treaba lui de om politic este chiar aceea de a “instiga” lumea la vot! Mai amintim – şi aici sigur este nevoie pentru cei ce nu văd copacul din cauza paiului – că cei care “instigă” lumea să nu meargă la vot nu au absolut nicio problemă în România lui Băsescu. Pe cale de consecinţă logică, dacă votezi, eşti anchetat, dacă nu, nu! Cam atât despre exprimare democratică şi respectarea drepturilor cetăteanului care plăteşte taxe şi impozite. Să revenim la gestul clujenilor penelişti, o adevărată gură de oxigen în poluarea băsistă atotînconjurătoare. Şase membri ai PNL Cluj-Napoca s-au autodenunţat la Parchet că şi-au \"instigat\" familiile să voteze la referendum! Însuşi preşedintele PNL Cluj-Napoca, Adrian Oros, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că şi-a \"instigat\" soţia să meargă la vot, promiţându-i că va tunde săptămânal gazonul. \"Mai mulţi membri ai Biroului Politic al PNL Cluj-Napoca am constatat că am comis un act grav de nesupunere civică, neluând în considerare indicaţiile preţioase ale preşedintelui suspendat Traian Băsescu, şi în zilele premergătoare ale votului am acţionat pentru a instiga clujenii să voteze, iar în ziua referendumului am votat şi ne-am şi convins familiile să meargă la vot. Vineri m-am autodenunţat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca pentru săvârşirea în 29 iulie a infracţiunii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 3/ 2000, în sensul în care am instigat-o pe soţia mea, Maria Oros, să participe la referendumul pentru demiterea preşedintelui, promiţându-i că voi tunde săptămânal gazonul. Menţionez că nu am discutat cu ea în niciun fel opţiunea de vot şi nici nu i-am impus cu cine să voteze. Mă pun la dispoziţia organelor de anchetă\", a spus Oros. El a adăugat că, în perioada următoare, alţi membri ai PNL Cluj-Napoca se vor autodenunţa, după ce revin din concediu. \"Am considerat de datoria noastră să facem acest autodenunţ după ce am constatat acţiunile din ultimele zile ale unor instituţii ale statului împotriva unor primari şi lideri politici. Acesta este rolul nostru, să îndemnăm oamenii să voteze, aşa am înţeles noi Constituţia şi Legea referendumului\", a precizat Adrian Oros.

La rândul său, vicepreşedintele PNL Cluj-Napoca Zoltan Coraian a declarat, în aceeaşi conferinţă de presă, că şi-a instigat soţia să meargă la vot promiţându-i că o va ajuta în \"treburile casnice în săptămâna ce va urma referendumului\". \"Văzând cele întâmplate la Constanţa, privind instigarea la vot săvârşită de primarul Radu Mazăre, mi-am dat seama că am făcut acelaşi lucru în cazul familiei mele şi m-am autodenunţat după ce mi-am dat seama că am încălcat grav legea. Vreau să vin în sprijinul instituţiilor statului şi este o datorie civică să mă autodenunţ\", a spus Coraian. În total, până în prezent, şase membri ai filialei municipale Cluj-Napoca a PNL s-au autodenunţat, printre aceştia numărându-se şi consilierul local Ioana Borza.