Penelope Cruz a primit o stea

Actriţa Penelope Cruz, laureată a premiului Oscar, a primit de vineri o stea pe celebrul Bulevard al Famei de la Hollywood, devenind prima vedetă spaniolă care a primit o astfel de recunoaştere pentru întreaga sa activitate. Steaua actriţei spaniole este cea de-a 2.436-a şi a fost dezvelită de regizorul Rob Marshall în faţa El Capitan Theatre din Hollywood. Penelope Cruz, care a câştigat un premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar cu filmul lui Woody Allen „Vicky Cristina Barcelona”, a susţinut că ziua în care şi-a primit propria stea pe Bulevardul Hollywood este este o zi cu totul specială pentru ea, o zi pe care şi-o va aminti mereu. „Ori de câte ori mă voi uita la această stea am să văd numele tuturor oamenilor care m-au ajutat să-mi îndeplinesc visele”, a declarat aceasta la ceremonia de dezvelire a stelei la care a participat soţul său, actorul spaniol Javier Bardem, dar şi prietenul său, Johnny Depp. Penelope Cruz, în vârstă de 36 de ani, le-a mulţumit părinţilor săi, fraţilor, lui Javier Bardem şi fiului lor nou-născut pentru că o fac fericită în fiecare zi.

Prezenţa lui Johnny Depp nu a fost întâmplătoare, mai ales că cei doi vor apărea împreaună în noile aventuri ale piraţilor din Caraibe, „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”. Acesta a declarat cu această ocatie că Penelope Cruz este o mamă foarte grijulie.