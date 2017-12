Penelope Cruz este însărcinată

Actriţa spaniolă Penelope Cruz este pe cale să îşi îndeplinească cel mai drag vis, fiind însărcinată cu primul copil. Vedeta spaionlă, în vârstă de 36 de ani, a fost fotografiată recent cu un început de burtică, în timp ce filma scene din pelicula ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”. În cele din urmă, purtătorul său de cuvânt a confirmat faptul că actriţa este însărcinată în patru luni şi jumătate.

Penelope Cruz este extrem de discretă cu privire la viaţa ei personală. Actriţa s-a căsătorit cu Javier Bardem, în vârstă de 41 de ani, în secret, la începutul lunii iulie, în Bahamas. Penelope Cruz a declarat în repetate rânduri că-şi doreşte foarte mult să aibă copii şi nu a exclus nici varianta adopţiei. ”Mi-ar plăcea la nebunie să am copii. Poate am să adopt vreo 20, acesta a fost visul meu încă din copilărie. Am avut sentimentul că viaţa mea nu va fi întreagă dacă nu aş adopta nişte copii. Cred că voi fi o mamă perfectă”, declara actriţa, cu puţin timp în urmă. Zvonurile despre sarcina actriţei circulau încă de la căsătoria secretă a acesteia cu actorul spaniol Javier Bardem. Cei doi s-au cunoscut cu ocazia filmărilor pentru lungmetrajul “Jamón, Jamón”, de Bigas Luna, în 1992 şi au jucat împreună în 2008, în filmul regizat de Woody Allen, “Vicky Cristina Barcelona”, care i-a adus actriţei spaniole, în anul următor, premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar.