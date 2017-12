Penelope Cruz nu a primit niciodată o felicitare de Sfîntul Valentin

Cunoscută pentru faptul că nu îi face plăcere să vorbească despre viaţa sa privată, Penelope Cruz a declarat, totuşi, că nu a primit niciodată o felicitare de Sfîntul Valentin, dar că se simte norocoasă în dragoste, datorită familiei sale. ”Nu îmi place să vorbesc despre dragoste. Este un lucru prea personal. Dar am avut parte de multă dragoste în viaţa mea şi sînt mereu deschisă la ea. Felicitările de Sfîntul Valentin nu înseamnă nimic pentru mine. Nu am trimis şi nu am primit niciuna. Nu vorbesc despre romantism. Mi-e teamă de ce ar ieşi la suprafaţă dacă aş face-o. Au fost bîrfe despre mine şi Matt Damon după ce am filmat «Pasiune neîmblînzită/ All the Pretty Horses». Noi am spus că nu sînt adevărate, dar eram în continuare întrebaţi. M-am gîndit: «De ce trebuie să dăm explicaţii? Nu este în regulă dacă sînt întrebată dacă sînt cu cineva sau nu”, a spus actriţa.

Penelope Cruz, care a avut o relaţie de trei ani cu Tom Cruise, mai spune că familia sa reprezintă motivul pentru care crede că este norocoasă în dragoste. ”Îmi place să cred că am o viziune corectă asupra vieţii. Vîrsta nu are treabă cu ea. Iubesc oamenii în vîrstă şi iubesc copii”, a declarat actriţa pentru ”Sunday Times”. ”Am fost norocoasă în dragoste: dragostea a fost mereu acolo. Mama şi tata, Eduardo şi Encarna, eu şi sora mea, Monica şi fratele meu, Eduardo, ne iubim şi ne apreciem unul pe celălalt. O familie apropiată este foarte importantă”, a mai spus Cruz, care în prezent are o relaţie cu actorul spaniol Javier Bardem.

Pe plan profesional, Penelope Cruz, în vîrstă de 34 de ani, speră să aducă acasă un Oscar pentru Spania, după ce a fost nominalizată la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru prestaţia din ”Vicky Cristina Barcelona”. Alături de Cruz, la aceeaşi categorie au mai fost nominalizate Amy Adams şi Viola Davis (pentru ”Doubt”), Marisa Tomei (pentru ”The Wrestler”) şi Taraji P. Henson (pentru ”Strania poveste a lui Benjamin Button”). Cîştigătorii premiilor Oscar vor fi anunţaţi în cadrul unei gale care va avea loc pe 22 februarie, la Kodak Theatre din Los Angeles.