Penelope Cruz şi-a lansat prima piesă

Actriţa spaniolă Penelope Cruz îşi dovedeşte şi aptitudinile muzicale odată cu lansarea primului său single, alături de cântăreţul Miguel Bose. Senzualitatea înfăţişării se răsfrânge şi asupra vocii sale. Penelope Cruz a demonstrat că talentul ei nu are limite: nu este doar o actriţă foarte bună, un model de succes, un creator de modă inventiv şi un jurnalist cu limbă ascuţită, ci şi o cântăreaţă bună. Primul său single se intitulează „Decirne Adios”. Filmat într-un hotel din Madrid, în luna octombrie 2012, videoclipul în alb-negru o arată pe frumoasa actriţă în lenjerie intimă, singură într-o cameră, în timp ce Miguel Bose se află într-o cameră de alături, fiind la fel de trist ca şi ea. Miguel Bose a comentat că vocea actriţei are personalitate. „Penelope cântă superb şi, mai presus de orice, are o voce cu o mare personalitate şi se bucură de ea, ceea ce nu se poate spune despre toată lumea”, a declarat acesta.