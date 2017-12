Penelope Cruz va colabora din nou cu Woody Allen

Actriţa spaniolă Penelope Cruz a declarat într-un interviu recent că următorul ei proiect cinematografic va fi un lungmetraj regizat de Woody Allen. Penelope Cruz, recompensată cu un Oscar pentru rolul din filmul ”Vicky Cristina Barcelona”, regizat de Woody Allen, a dezvăluit că următorul lungmetraj în care va juca va fi regizat de acelaşi regizor american. ”Ştiu deja care va fi următorul meu film, dar trebuie să îl întreb pe regizor ce lucruri am voie să spun şi ce lucruri nu trebuie să spun, deoarece el este foarte secretos. Este un film regizat de Woody Allen. Însă nu pot să spun nimic, deocamdată, despre intriga şi personajele filmului”, a declarat actriţa spaniolă.

Woody Allen a anunţat recent că următorul său proiect cinematografic, al cărui titlu nu a fost încă ales, va fi filmat la Roma. În mod ironic, cel mai recent film regizat de cineastul american, intitulat ”Midnight in Paris”, va avea premiera în câteva oraşe americane, pe 20 mai, aceeaşi zi în care va fi lansat şi cel mai recent film în care a jucat actriţa spaniolă, ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”.