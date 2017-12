Penibilus reprezintă noul produs dialectic al politichiei. El se trage din germenul moftangius şi este consecvent principiilor care decurg de aici. Mai nou, cei care intră în politică fac tot ceea ce le stă în putinţă să devină penibilus. Ca atare, adoptă conduita propice unor astfel de aspiraţii. E un ţel. În general, indiferent de împrejurare, ocolim cu toţii penibilus. Nu vorbesc de personajul în sine, ci de apogeul stării de penibil. Ce facem în astfel de situaţii? Ne ferim ca dracul de tămîie de ridicol. Ne protejăm mersul, în bunul înţeles al cuvîntului, în sensul că avem grijă să nu dăm cu stîngul în dreptul. Ei bine, la penibilus, reacţia este contrară acelor de ceasornic. De cum intră în politică, îşi dă cu mult devotament cu stîngul în dreptul. În fapt, stîngul în dreptul reprezintă principalul punct de pe agenda cu aspiraţii personale a lui penibilus. Penibilus a împrumutat cîte ceva din aroganţa oului care pretinde că a făcut de unul singur găina. Pe această temă, pledoariile sale mustesc de un dispreţ total faţă de restul lumii. Cuprins de o doză exagerată de exces de zel, se prezintă adeseori ca fiind oul lui Columb. De pe această platformă dă lecţii tuturor, ameninţă şi pretinde că dumnealui le ştie pe toate, ceea ce, evident, este o exagerare zgomotoasă. Abia ieşit din găoacea sa, penibilus se expune de unul singur judecăţii opiniei publice. Îşi suflă de la distanţă mucii în fasole, pretinzînd că dă de mîncare naţiunii. Debitează tot felul de inepţii politice, ca şi cum am fi cu toţii obligaţi să-l ascultăm. Îi consideră depăşiţi pe cei care nu-l pupă în freză şi nu ridică în slăvi inepţiile sale personale. La începutul facerii politichiei noastre, prezenţa lui penibilus era dur sancţionată de diverse organisme. Acum, din cîte constat, e la modă să fii penibilus! Chiar şi pentru marii noştri conducători! Luaţi, de pildă, la puricat programul de guvernare. E mîna lui penibilus de la cap la coadă. Penibilus este activ, scuzaţi expresia, ca un limbric. Dacă se vîră el pînă şi în… calului! Conform sondajelor de ultimă oră, penibilus este cel mai mediatizat personaj. Individul nu lipseşte, practic, de la nicio emisiune televizată. Mai rău ca fostul dictator, îşi dă cu părerea în toate cele, pozînd în savant de renume mondial. Cît este ziua de mare, trăncăneşte verzi şi uscate, disecînd subiecte despre care nu are habar. În realitate, nu debitează decît imbecilităţi. În definitiv, ceva normal pentru penibilus. Ca să-şi mascheze prostia, se scuză că este învăţat să vorbească la caterincă. Ca să vezi! Semn rău, penibilus a dat de gustul puterii şi visează la o ascensiune rapidă. Dacă ajunge acolo unde şi-a propus, am feştelit-o cu toţii! Faţă de activiştii aflaţi în vigoare, penibilus e pericol social. Nu ai cum să o dai la pace cu el. Penibilus nu este penibil destul dacă nu e şi fudul. Exact ca în cazul prostului. Parcă suntem blestemaţi!