Peninsula începe să atragă investiții de marcă

Omul de afaceri din spatele restaurantelor Red Angus şi The Beef Club din București, Dragoș Panait, va deschide în acest an un boutique hotel în Piaţa Ovidiu, în care va fi integrat şi un restaurant specializat în carne de vită. Locul ales este o clădire cu multă istorie, aflată în vecinătatea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie. Este vorba de un proiect exclusivist și o investiție consistentă, având în vedere că numai deschiderea localului bucureștean The Beef Club a costat o jumătate de milion de euro.

BRANDURI CULINARE CU PREPARATE DE VITĂ Afaceristul a declarat în primăvară că este optimist în ceea ce privește această nouă afacere și că încă nu s-a hotărât dacă localul va fi patronat sub brandul Red Angus sau sub brandul The Beef Club. „Urmează un proiect în Constanţa, în Piaţa Ovidiu, care cred că va merge bine. Nu ne-am decis încă dacă să mergem cu The Beef Club sau cu Red Angus, dar investiţia finală presupune şi un boutique hotel. Nu vrem să grăbim lucrurile, aşa că nu ştiu când vom termina construcţia, dar cert este că restaurantul va porni înaintea hotelului. Nu ne împrăştiem pe mai multe obiective deodată. Principalul motiv care ne-a determinat să alegem Constanţa era faptul că deţineam clădirea“, a declarat Dragoş Panait.

ISTORIE, ARTĂ ȘI BUSINESS Clădirea care va găzdui proiectul de afacere se află în plin proces de amenajare și renovare, o echipă de muncitori efectuând lucrări atât în exteriorul, cât și în interiorul său. Panait a cumpărat imobilul în 2007 și a demarat ulterior o serie de reabilitări care continuă și în această vară. Proprietarul nu se va orienta spre profilul de client al turistului de sezon, ci pe oamenii de afaceri de la malul mării. Imobilul a fost construit în anul 1900, sub îndrumarea arhitectului francez Louis Givert, și a fost, până în perioada interbelică, hotel cu restaurant, căruia i-au trecut pragul, printre alții, Ion Luca Caragiale, Barbu Ștefănescu Delavrancea sau Alexandru Vlahuță. Clădirea a aparținut inițial negustorului Gheorghe Hrisicos, care a investit în ea bani obținuți ilegal, motiv pentru care a fost închis, dar imobilul a continuat să îi poarte numele, ulterior devenind sucursală bancară.