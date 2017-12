Pensia ideală, echivalentul a 80% din salariu!

Forumul Regional de Pensii Private, aflat pentru a doua oară la Constanţa şi la a XVIII-a ediţie în palmaresul naţional, a stat sub semnul împlinirii primului an de la implementarea sistemului de pensii private în România. “Am fost unul din puţinii care au crezut în acest sistem, care şi-a pus speranţele că va merge cînd majoritatea îl priveau cu reticenţă”, şi-a început discursul vicepreşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), Ion Giurescu. “Acest sistem finanţează retragerea noastră din viaţa profesională şi dacă ne interesează un nivel de trai optim la pensie trebuie să ştiţi că pensia de stat nu acoperă decît 45% din venitul lunar realizat în cîmpul muncii, arată studiile naţionale şi internaţionale”, a subliniat Giurescu. Menţinerea standardului de viaţă la pensie apropiat de “luxul” permis atunci cînd eram angajaţi în cîmpul muncii presupune un venit lunar la pensie care să acopere 80% din venitul lunar al vieţii active (salariu), relevă cel mai recent studiu al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Cum pensia de stat nu este suficientă pentru atingerea acestui standard de confort financiar, românii trebuie să se orienteze spre sistemul de pensii private obligatorii şi facultative. Contribuţia în acest sistem trebuie să fie de cel puţin 7% din salariu pe parcursul întregii cariere, ajungînd la 15% dacă perioada de acumulare este mai mică de 20 de ani. Pensiile facultative sînt şi ele o variantă pentru rotunjirea veniturilor la retragerea din activitatea profesională. Un calcul al specialiştilor din sistem arată că, după o contribuţie lunară de 100 lei, timp de 40 de ani, cu un benficiu investiţional de minim 5%, suma totală de care poate beneficia titularul unei astfel de pensii este de 160.000 lei. Din această sumă se poate obţine o rentă viageră de 8.000 lei pe an, pentru douăzeci de ani, ceea ce pare ideal şi suficient la închiderea carierei. Rămînînd în sfera cifrelor, bilanţul primului an în sistemul de pensii private numără 4,311 milioane participanţi pînă în luna august 2008 şi estimează încasări de 240 milioane euro la finele anului în curs. Cel mai important sfat pe care îl dă CSSPP este să nu neglijăm situaţia noastră financiară de la pensie chiar dacă sîntem tineri, să învăţăm să economisim un procent de cel puţin 5% din salariu în pensiile facultative şi vom avea o bătrîneţe liniştită.