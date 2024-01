Pensia medie lunară a ajuns la 2.117 lei, în trimestrul 3

Pensia medie lunară a ajuns la 2.117 lei, în trimestrul al treilea al anului în curs, în creştere cu 0,4% faţă de trimestrul precedent, potrivit Institutului Naţional de Statistică.



Pensia medie lunară a fost determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc. - plătite de casele de pensii, precizează INS.



În trimestrul 3 din acest an, numărul mediu de pensionari a fost de 4,979 milioane de persoane, în creştere cu 1.000 de persoane faţă de trimestrul 2, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,601 milioane de persoane, un plus de 3.000 de persoane.



Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 2.007 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost 50,4% (acelaşi ca şi în trimestrul precedent); indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 99,0%.



Comparativ cu trimestrul 3 din 2022, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 17.000 de persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 2.000 de persoane. Pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent cu 14,1% şi, respectiv, cu 13%.



Numărul mediu de pensionari a fost, în trimestrul 3 din 2023, comparativ cu trimestrul 2 din 2023 în creştere cu 1.000 de persoane, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost în creştere cu 3.000 de persoane. Pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faţă de trimestrul precedent, cu 0,4% şi respectiv cu 0,1%.