Pensia personalului aeronautic civil va fi calculată după ultimii trei ani de muncă

Pensia personalului aeronautic civil ar putea fi calculată în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimii trei ani, şi nu din ultimele trei luni anterioare pensionării, precum în prezent, pentru a elimina practicile de a majora salariile în ultimele luni de activitate. Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale a semnalat depunerea, în ultimul an, în baza Legii nr. 223/2007, a unor dosare de pensionare care conţin adeverinţe în care cuantumul veniturilor totale brute înregistrate în ultimele trei luni de activitate anterioare pensionării depăşeşte 30.000 lei, în condiţiile în care media veniturilor realizate de aceleaşi persoane în decursul unui an este mult sub acest cuantum.

În această situaţie erau înregistraţi, la sfîrşitul anului trecut, 1.024 de beneficiari ai unei pensii de serviciu în baza Legii nr. 223/2007, media cunatumului pensiilor fiind de 9.956 lei plătiţi de la bugetul de stat. „Articolul 44 alin. (1) din Legea nr. 223/2007 prevede că la calcularea pensiei de serviciu pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist se ia în considerare media veniturilor totale brute realizate în ultimele trei luni de activitate anterioare pensionării. Această metodă de calcul a pensiei de serviciu, pe lîngă faptul că nu reflectă în mod corect activitatea desfăşurată, a creat posibilitatea obţinerii unor pensii de serviciu nejustificat de mari, plătite de la bugetul de stat, prin majorarea veniturilor salariale în ultimele trei luni de activitate anterioare pensionării”, se arată într-un proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Transporturilor. Modalitatea de calcul va fi aplicată şi în cazul personalului care îndeplineşte condiţiile de pensionare, dar care la data cererii de pensionare nu mai deţin calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist. Angajaţii din domeniul aeronautic civil navigant profesionist se pot pensiona dacă au vîrsta minimă de 50 de ani şi o vechime de cel puţin 20 de ani în domeniu pentru piloţi, însoţitori de bord, paraşutişti şi personalul de inspecţie în zbor şi vîrsta minimă de 52 de ani şi o vechime de cel puţin 25 de ani în cazul navigatorilor, mecanicilor şi/sau inginerilor de bord naviganţi, operatorilor radionaviganţi, inginerilor de recepţie şi control aeronave şi inginerilor de recepţie şi control mijloace PNA-TC. Fostul director general al Autorităţii Aeronautice Civile (AACR), Florea Geică a fost acuzat anul trecut de preşedintele Sindicatului din Autoritatea Aeronautică Civilă, Adrian Ioan, că “şi-a elaborat” un dosar din care rezultă o pensie de peste 30.000 de lei lunar. Geică a demisionat din funcţia deţinută la AACR, în luna octombrie 2008, după ce presa a relatat că acesta beneficia de o pensie de peste 30.000 lei. Angajaţii AACR au cerut, în luna octombrie a anului trecut, verificarea dosarului de pensie al lui Geică, spunînd că acesta ar fi introdus ilegal în document veniturile de director general, consilier al directorului general şi prima pentru criteriile de performanţă.