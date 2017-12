Pensia privată, ținută-n frâu de Guvern

Guvernul trebuie să găsească resurse financiare pentru a respecta legea și calendarul de contribuții aferente Pilonului II, care prevedea o creștere graduală a contribuțiilor, transmit reprezentanții Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Ei invocă rezultatele unui studiu realizat de Better Finance, potrivit căruia fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) din România sunt cele mai performante dintr-un grup de 15 state UE, în perioada 2008 - 2015 - „Rezultatul ar trebui să convingă proaspăt instalatul Guvern să găsească resurse pentru a respecta legea și calendarul, care prevedea o creștere anuală cu 0,5 puncte procentuale. În 2016 trebuia să avem deja o contribuție de 6%; acum suntem încă la 5,1%, din cauza mai multor întârzieri decise de guvernele precedente“. Președintele APAPR, Raluca Țintoiu, avertizează că, în lipsa unei majorări a contribuției, „viitorii pensionari ai României vor avea de pierdut nu doar sumele care nu vor fi virate în conturi, ci și randamentele pentru respectivele contribuții“. Potrivit raportului Better Finance, în 2016, Pilonul II a marcat al nouălea an consecutiv cu rezultate investiționale pozitive, ajungând, pentru întreaga perioadă de activitate (mai 2008 - decembrie 2016), la un randament mediu de 9,32%. Asta înseamnă un câștig net de 5,44 miliarde lei din investiții; la finele anului trecut, fondurile de pensii private obligatorii administrau active nete în valoare de aproape 31,5 miliarde lei (6,93 miliarde euro), pentru 6,8 milioane de români.