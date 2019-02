Pensie pentru mamele casnice. Beneficiază şi taţii! Pe când și în România?!

Mamele casnice vor avea în curând parte de pensii. Totul este prevăzut într-un proiect legislativ al unei țări din Europa, care se aplică mamelor cu patru sau mai mulți copii. Guvernul conservator polonez a aprobat marţi un proiect legislativ ce prevede acordarea de pensii mamelor casnice cu patru sau mai mulţi copii, o măsură care ar putea creşte popularitatea conservatorilor în perspectiva alegerilor parlamentare, transmite Reuters. Aşa-numita 'pensie pentru mame' va costa bugetul de stat circa 800 milioane de zloţi (212 milioane de dolari) în acest an şi aproximativ 11 miliarde de zloţi în următorii zece ani, au precizat într-o conferinţă de presă şeful guvernului, Mateusz Morawiecki, şi ministrul muncii, Elzbieta Rafalska. Conform proiectului, mamele cu patru sau mai mulţi copii ajunse la vârsta de pensionare, dar care nu au lucrat ani suficienţi pentru o pensie minimă, vor putea solicita din martie o sumă lunară de 1.100 zloţi (291 dolari). Numărul femeilor beneficiare este estimat la 86.000. De astfel de pensii vor putea beneficia şi taţii, dar doar dacă mama a decedat sau şi-a părăsit familia.

Proiectul legislativ mai trebuie aprobat de parlament, dominat de Partidul Lege şi Justiţie (PiS), şi promulgat apoi de preşedinte. Planul se adaugă noilor politici sociale ale PiS, precum acordarea unei alocaţii de 500 de zloţi începând cu al doilea copil, care l-au ajutat să-şi păstreze susţinerea alegătorilor după succesul electoral din 2015. Guvernul eurosceptic, care promovează valorile familiei şi creşterea demografică, într-o ţară cu 38 milioane de locuitori, se va confrunta cu noi alegeri parlamentare înainte de sfârşitul anului.

CUM ESTE ÎN ROMÂNIA

În România, potrivit noii legi a pensiilor, femeile care au realizat stagiul minim de cotizare şi care au născut trei copii sau mai mulți copii, pe care i-au crescut până la vârsta de 16 ani, beneficiază de o reducere considerabilă a vârstei de pensionare. Această prevedere face parte din anexa nr. 5 a poiectului de lege, ce conține tabelul privind vârsta standard de pensionare a femeilor şi a bărbaţilor, în funcţie de anul naşterii. Astfel, femeile care au realizat stagiul minim de cotizare şi care au născut 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare prevăzută în această anexă. În plus, la această reducere se adaugă câte un an în plus începând cu al patrulea copil. Vârsta maximă de pensionare este stabilită la 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi, potrivit Adevărul. Însă, vârsta de pensionare creşte în funcţie de anul şi luna naşterii, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Spre exemplu, femeile care s-au născut în luna octombrie 1957, vor ieşi la pensie în luna septembrie 2018, la vârsta de 60 de ani şi 11 luni, dacă au un stagiu de cotizare de 30 de ani şi 11 luni. Femeile care s-au născut în ianuarie 1967, vor ieşi la pensie în ianuarie 2030, dacă au un stagiu complet de cotizare de 35 de ani. În ce priveşte vârsta de pensionare a bărbaţilor, tabelul din proiectul de lege nu este complet, ultima referire fiind cea pentru bărbaţii născuţi în martie 1950, care s-au pensionat în martie 2015, la vârsta de 65 ani, după ce au efectuat stagiul de cotizare de 35 de ani.