Pensiile se plătesc la fel ca salariile

Ministrul Muncii, Mihai Şeitan, a declarat, ieri, că deficitul la bugetul de pensii, în primele două luni ale acestui an, a fost de 1,5 miliarde de lei, însă a dat asigurări că plata pensiilor nu este pusă în pericol în acest an. Ministrul Muncii a afirmat că nu există nici un scandal în privinţa plăţii pensiilor, întrucât \"acestea se plătesc aşa cum se plătesc şi salariile\". \"Plata pensiilor este acoperită, deşi a fost un deficit de 1,5 miliarde de lei în primele două luni ale anului\", a spus ministrul Muncii. Şeitan a explicat că, până în prezent nu au fost luaţi bani pentru plata pensiilor, din cei şapte miliarde de lei alocaţi de la Guvern pentru acoperirea deficitului bugetar la bugetul de pensii. Ministrul Muncii a subliniat, în 24 februarie, că este necesară reformarea sistemului de pensii, precizând că aceasta este o problemă la nivel european, afectând interesul multor ţări. El a mai spus atunci că dacă actualul sistem de pensii ar fi păstrat în România, anul viitor suma transferată de la bugetul de stat pentru plata pensiilor ar trebui să crească la două miliarde de euro, iar până în 2025, suma transferată în acest scop ar ajunge să reprezinte şase la sută din PIB. Ministrul sublinia că plata pensiilor se va face fără probleme în acest an şi că este asigurată prin transferul de la bugetul de stat a 1,7 miliarde de euro.