Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a dat asigurări, joi seara, într-o emisiune, că pensiile vor fi indexate în 2013, procentul exact urmând să fie prevăzut în bugetul de stat. „Până nu văd bugetul adoptat, nu pot să spun exact că e 4%, dar sigur se vor indexa pensiile la anul”, a spus Mariana Câmpeanu. Potrivit ministrului Muncii, indexarea pensiilor este absolut necesară, deoarece acestea nu au mai crescut de trei ani. „Este foarte clar că, iată, suntem în al treilea an în care pensiile nu au fost indexate absolut deloc şi, categoric, aici trebuie făcut ceva. În funcţie de construcţia finală a bugetului, vom vedea cât va fi creşterea. La ora actuală este de 4%, că va fi 4%, că va fi 5% o să vedem în final tocmai pentru a nu crea dezechilibre în cadrul bugetului. Este ceea ce ne-am propus şi respectăm întotdeauna ce ne-am propus. N-am promis nici majorări de salarii, nu am promis nimic de genul acesta în 2013 care să conducă la dezechilibre”, a mai spus Câmpeanu. Ministrul Muncii a dat asigurări că nu vor mai fi făcute nici tăieri de venituri. „Am spus foarte clar că începând cu această guvernare nu se mai taie nimic”, a afirmat Mariana Câmpeanu. Ea a mai afirmat că bugetul pe 2012 este construit echilibrat. „Aşa cum am avut grijă şi în aceste şapte luni o să avem şi la anul să gestionăm foarte bine banul public şi să nu facem risipă. De altfel, o să şi vedeţi că bugetul este construit în mod echilibrat şi fără niciun exces”, a susţinut ministrul Muncii.