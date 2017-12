Pensionar constănţean întinde mâna unei familii din Iaşi

Povestea bătrânului din Iaşi care îşi creşte singur strănepoata de nouă ani a impresionat, cu siguranţă, o ţară întreagă, însă nu toată lumea s-a gândit să facă un gest prin care să îi ajute pe cei doi. Un pensionar din Constanţa, Gheorghe I., de 65 de ani, marcat de povestea fetiţei, s-a gândit că un copil la vârsta ei are multe nevoi şi posibilităţile bătrânului care o creşte sunt limitate. Şi-a calculat cu atenţie banii pe care îi are disponibili în această lună şi a pregătit un pachet cu câteva lucruri pentru cei doi: un televizor color, câteva haine pentru bătrân, dar şi obiecte de igienă personală şi câteva bomboane, însă cel mai important dar este Biblia, pe care a împachetat-o cu grijă. “Am o dragoste foarte mare în suflet pentru religie, toată lumea ar trebui să se întoarcă la credinţă. Sunt mulţi care au mai multe posibilităţi ca mine, dar, fără credinţă şi iubire, nu s-au gândit să îi ajute pe cei doi”, a spus, cu lacrimi în ochi, bătrânul, care povesteşte cu emoţie despre cât de mult l-a marcat ştirea văzută la televizor. Chiar dacă pensia este mică, în jur de 700 de lei, şi o parte merge pe medicamente fiindcă suferă de artroză, dar are şi probleme cu tiroida, Gheorghe spune că a simţit că trebuie să o ajute pe fetiţa care trăieşte cu străbunicul în judeţul Iaşi. “Mi-a fost milă de fetiţa şi de bătrânul acela când i-am văzut la televizor, săptămâna trecută. Copila a fost părăsită de mama ei tocmai când avea nevoie de educaţie, de ajutorul unei mame. Bătrânul era neputincios, cum a lăsat-o sufletul să-şi abandoneze copilul?”, întreabă, revoltat şi întristat, Gheorghe. Nu e prima dată când se simte dator să-i ajute pe cei aflaţi în necaz. În 2005, când apele distrugeau satul Vadu Roşca din Vrancea, constănţeanul s-a dus personal să-i ajute pe cei loviţi de soartă. “Dacă aveam cu ce, aş fi vrut să merg personal la cei doi. Oricum, dacă fetiţa vrea să vină la mare, eu îi transmit că poate veni la mine cu tot cu bunic şi nu îi costă nimic”, a spus constănţeanul. Acum a apelat la redacţia “Telegraf” pentru a-l ajuta să trimită darurile sale fetiţei din judeţul Iaşi. Cei care vor să se alăture iniţiativei bătrânului pot contacta redacţia noastră, situată pe b-dul Mamaia, nr. 296, etajul II, tel. 0241/488.340, 0241/488.386.