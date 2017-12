Pensionară jefuită de un fals angajat al unei firme de cablu

Lucrătorii Secţiei 5 Poliţie se află pe urmele unui individ care, marţi, în jurul prînzului, a tîlhărit o bătrînă în vîrstă de 78 de ani din Constanţa. Oamenii legii spun că hoţul a reuşit să intre în garsoniera femeii, care locuieşte într-un bloc din zona Abator, sub pretextul că lucrează la o firmă de cablu şi vrea să facă nişte verificări. „A bătut la uşa mea şi mi-a spus că lucrează la firma RCS. Era pe hol, împreună cu soţia preşedintelui asociaţiei noastre de locatari, aşa că nu m-am îndoit de spusele lui. M-a întrebat dacă am probleme cu cablul. I-am răspuns că nu, însă el s-a urcat pe un scaun pe care i l-a adus o vecină şi a început să umble la cablul de deasupra uşii mele”, a povestit Elena Boticiu, pensionara jefuită. După cîteva momente, falsul angajat RCS i-a cerut victimei sale să pornească televizorul pentru a verifica dacă „intervenţia” lui a avut vreun efect. „M-am dus în cameră şi am deschis televizorul. Nu se mai vedea nimic. I-am spus asta, iar el a intrat după mine, în încăpere, şi mi-a zis că trebuie să schimbe mufa. S-a uitat puţin la televizor, apoi mi-a zis că are nevoie de un cuţit. Pentru că am proteză la un picior amputat şi celălalt picior este paralizat, i-am spus să meargă în bucătărie şi să ia de acolo cuţitul de care are nevoie”, a adăugat pensionara. În momentul în care individul s-a întors din bucătărie cu un cuţit în mînă, coşmarul a început. Bătrîna spune că bărbatul s-a apropiat de ea şi a întrebat-o cîţi bani are în casă. „I-am zis că sînt săracă şi că nu are ce să ia de la mine. „Minţi!”, mi-a spus. „Ştiu că ai bani, scoate-i de unde îi ai că dacă nu, te omor”. Nu am avut ce face”, a spus Elena Boticiu. Îngrozită de ameninţările tîlharului, bătrîna i-a dat acestuia toţi banii pe care-i avea în casă. „Am deschis lada recamierului şi am scos cei 15.000 de lei, pe care-i ţineam într-o pungă. Erau bani primiţi ca despăgubiri pentru pămîntul pe care l-am avut în Bulgaria”. După ce a luat economiile pensionarei, hoţul a ieşit imediat din casa acesteia şi a luat-o la fugă pe scări, făcîndu-se nevăzut. „Am strigat degeaba după ajutor, pentru că el fugise”, a declarat Elena Boticiu, care a sunat apoi la 112. Lucrătorii Secţiei 5 Poliţie continuă cercetările pentru identificarea şi prinderea hoţului.