Pensionară violată sub ochii soţului, desfigurat în bătaie

Un caz şocant a pus pe jar populaţia localităţii Cobadin. O familie de pensionari a fost atacată cu bestialitate de un bărbat care, miercuri noapte, în jurul orei 22,00, cînd bătrînii dormeau, le-a spart geamurile de la uşa locuinţei după care, sub ameninţarea unui cuţit, a supus-o pe femeie unor abuzuri sexuale repetate. Victima, Dumitra Luca, în vîrstă de 75 ani, care nu se putea deplasa, a îndurat toată noaptea bătaia, violul şi perversiunile sexuale la care a fost supusă pînă în zorii zilei. Scenele de coşmar s-au petrecut sub ochii îngroziţi ai soţului, Ion Luca. În ciuda faptului că bătrînelul l-a implorat pe infractor să le ia orice pofteşte numai să nu le facă rău, a fost desfigurat în bătaie şi abandonat într-o baltă de sînge. Cei doi pensionari trăiau de pe o zi pe alta, într-o casă modestă, în curtea căreia creşteau cîteva animale.

Bătrîneţi distruse cu bestialitate!

Plîngînd, în picioarele goale, cu hainele pline de sînge şi faţa învineţită din cauza loviturilor primite, Ion Luca a povestit, încă şocat de cele îndurate: „Cînd a intrat, n-am avut cum să mai fug, m-a cuprins şi m-a bătut... iar pe nevastă-mea a distrus-o de tot, a violat-o... Mi-e ruşine să vă spun (plînge cu faţa în palme), pînă la şase dimineaţa, numai pe ea a stat... Mă mir că a scăpat cu viaţă. Doar Dumnezeu ne-a ţinut... L-am rugat mereu să se liniştească, l-am implorat ca puiul cînd e prins... Din două lovituri m-am trezit scăldat în sînge. Nu am avut scăpare, m-a ameninţat că dacă fac un pas îmi ia viaţa. Mi-a arătat cuţitul şi m-a tăiat la mînă. La un moment dat a vrut să arunce cu telefonul lui, să-mi spargă capul. Am o căţeluşă ca spirtul de hărnicuţă şi isteaţă. S-a ascuns în pomii de la vie şi a lătrat toată noaptea micuţa... Căţeluşa mea a simţit că el era aici şi mă mir că nu a omorît-o că numai la el a lătrat acolo”. La plecare, în stare de şoc, bătrînelul mi-a cuprins mîinile cu disperare şi, înecat de lacrimi, m-a implorat să-l ajutăm: „Mi-e frică! Mi-a spus că unde mă găseşte, acolo mă omoară! Mi-a spus că nu i-e frică nici de 20 de poliţai...”

După indiciile date de victime, poliţiştii l-au depistat relativ uşor pe cel care, fără nicio remuşcare, a distrus bătrîneţile familiei Luca, şi-aşa pline de neajunsuri. Oamenii legii au pornit în urmărirea lui Vasile Dumitru, de 38 ani, care figura cu domiciliul în localitatea Nicolae Bălcescu, deşi a crescut în comuna Voineşti din judeţul Iaşi.. Acesta a mai executat în trecut o pedeapsă cu închisoarea pe o perioadă de patru ani, tot pentru viol. În final, l-au depistat pe făptaş, cu ajutorul unui cîine de urmărire, la domiciliul unor săteni, unde era angajat zilier.

Nicio urmă de umanitate

L-am întîlnit pe violator la Postul de Poliţie din Cobadin, unde, timp de cîteva ore, şi-a recunoscut cu nepăsare faptele. Anii petrecuţi în puşcărie l-au „şmecherit” şi a declarat doar că a mai executat o pedeapsă pentru un alt viol, nu însă că l-a şi săvîrşit. Pînă la urmă a recunoscut: „Acum patru ani am violat o fată. Dar am făcut patru ani şi un’şpe luni. Acum m-am trezit în patul lor. Am recunoscut că sînt vinovat.”. L-am întrebat de ce i-a lovit pe bătrîni şi dacă nu i-a fost milă. Violatorul a bînguit că era prea beat. Deşi spune că nu-şi aminteşte faptele groteşti, a menţionat cu exactitate ora la care s-a trezit şi a exclamat: „La ora patru jumătate, eu m-am trezit la ei, la şase am plecat de-acolo”. Am fost curioşi ce crede că ar merita un om care i-ar fi făcut aceleaşi fapte părinţilor săi şi s-a ascuns viclean sub circumstanţa „nebuniei” provocate de alcool: „Ce să cred dom’le dacă eu sunt nebun?... Poate o fi şi altu’ mai nebun ca mine. Ce să fac dacă am băut?”. Sătul de întrebări ale căror sensuri nu le cuprindea, a exclamat: „Ce să mai zic, am recunoscut, asta e, intru şi duc pedeapsa, nu-i...” Nu ştim dacă s-a oprit înainte de a adăuga „nu-i problemă” dar a mai recunoscut că „oamenii anormali nu merită să trăiască în mijlocul societăţii”. Agentul şef Dănuţ Vîrdol, de la Poliţia Rurală Medgidia, a declarat că, pentru o localitate cum este Cobadinul, doar patru poliţişti sînt foarte puţini pentru a face faţă tuturor problemelor, fără a aminti faptul că şi aceştia au dreptul legal la 30 zile de concediu pe an.