Pensionarii ameninţă Executivul cu acţiuni în instanţă

Federaţia Naţională a Sindicatelor Pensionarilor (FNSP) a decis, ieri, să solicite Executivului, printr-un memoriu, aplicarea legilor în vigoare privind majorarea pensiilor. Pensionarii vor ca autorităţile să majoreze punctul de pensie, dar şi grupele I şi II să beneficieze de majorări de la 1 ianuarie, în caz contrar ameninţînd Guvernul cu judecată şi organizarea unor proteste. \"Dacă nu respectă aceste legi, vom da în judecată Guvernul\", a declarat preşedintele FNSP, Preda Nedelcu. Totodată, membrii FNSP au decis să se adreseze Federaţiei Europene a Pensionarilor, în cazul în care Guvernul va refuza să respecte legile adoptate de Parlament, şi să se alăture acţiunilor de protest care urmează să fie organizate, în perioada următoare, de CNSLR - Frăţia. De asemenea, FNSP a stabilit ca, separat de acţiunile de protest ale CNSLR - Frăţia, să picheteze prefecturile din toate judeţele şi apoi toate organizaţiile din ţară să organizeze un miting în Bucureşti. \"Sîntem pregătiţi să ieşim în stradă. Am avertizat reprezentanţii Guvernului că, dacă nu vor respecta toate promisiunile făcute în campanie, vom demara acţiunile de protest. Cerem să majoreze punctul de pensie la 45% din salariul mediu brut, să se aplice legea privind grupele I şi II de muncă din 2009 şi să fie introdusă pensia minimă garantată, deşi prin această măsură Guvernul vrea să arunce nişte praf în ochi\", a declarat preşedintele Sindicatului Liber al Pensionarilor din Braşov, Vasile Zaharescu. Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Marius Lazăr, a declarat, ieri, după întîlnirea cu reprezentanţii pensionarilor, că punctul de pensie ar putea ajunge anul acesta la 45% din salariul mediu brut, precizînd că Executivul vrea să îşi respecte promisiunile făcute în campania electorală. \"Sperăm să respectăm anul acesta ce am promis în campania electorală. Am reafirmat dorinţa Guvernului de a respecta promisiunile din campania electorală, dar trebuie să ţinem cont şi de situaţia economică actuală\", a afirmat Marius Lazăr.