Pensionarii constănţeni primesc abonamente gratuite de la RATC

08:51:56 / 16 Ianuarie 2015

Orase civilizate

Consiliul Local Ploiesti a aprobat in 2013 proiectul privind acordarea de gratuitate la transportul public, insa masura este valabila pentru locuitorii orasului ce au venituri lunare mai mici de 3.000 de lei net. Gratuitatea pe liniile operate de Transport Calatori Express Ploiesti e valabila pana la 31 decembrie 2015, In Timisoara- transport public gratuit pentru timisorenii cu venituri pana la 2.000 de lei pe luna! In Lugoj-transportul public este gratuit din 2013 pentru toti locuitorii .