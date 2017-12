Pensionarii îşi pot face depozit bancar cu 100 lei

REALITATE SAU FICŢIUNE? România nu va fi afectată de criza financiară, decreta senin preşedintele Băsescu, în discursul electoral din 2008. Trei ani de criză şi câteva măsuri de austeritate mai târziu, „la vita” nu mai e „bella”, iar unele lucruri care până nu de mult ar fi părut fireşti au ajuns să ţină de domeniul SF-ului. Cum sună, spre exemplu, „pensionar care economiseşte”? Destul de improbabil, nu-i aşa? Băncile mari nu îşi bat capul cu acest segment înfometat al populaţiei, însă multe bănci de talie mică îndrăznesc să păşească în această gaură neagră a României şi propun depozite bancare speciale pentru pensionari.

DESCHIDEREA UNUI CONT, CEL MULT 5 LEI. Dobânzile practicate sunt peste rata de referinţă a băncii centrale, de 6,25% an, dar sub nivelul inflaţiei. La Libra Bank, un depozit „pensionar” pe 12 luni vine cu o dobândă variabilă, care porneşte de la 6,6%, iar câştigul se încasează la finele contractului. Cei care vor să încaseze lunar bonficaţia trebuie să se mulţumească cu o dobândă de 6,35%. Dobânzile fixe practicate sunt de 6,25%, la depozitele cu plata la final, şi de 6,05%, la cele cu plată lunară. Suma minimă acceptată este de 100 lei, iar banca nu percepe comision de deschidere a contului de depozit. La ProCredit Bank, pensionarii pot deschide un depozit pe baza talonului de pensie, după ce îşi fac un cont (operaţiunea costă 5 lei). Sumele acceptate sunt cuprinse între 500 şi 175.000 lei. Pentru un contract pe 12 luni, dobânda oferită de bancă este de 7,30%. Un depozit pe 24 sau 36 luni vine cu o dobândă de 7,05% pe an, iar retragerea târzie a banilor este penalizată cu 0,55% (minimum 2 lei).

DOBÂNZI DE PESTE 7%. Şi cei de la Intesa SanPaolo Bank au o ofertă pentru pensionari, propunând o dobândă de fixă 7,15% pe an. Comisionul de retragere a banilor în ziua scadenţei este zero, iar suma minimă pentru deschiderea unui depozit este de 1.000 lei. Cei de la Carpatica sunt un pic mai generoşi, acceptând depozite de cel puţin 100 lei. Dobânda este fixă, de 7% pe an, iar încasarea bonificaţiei se face fie prin virament lunar, fie la scadenţa contului. Nu în ultimul rând, cei de la OTP Bank pun accent pe economiile pe termen scurt, astfel încât dobânda unui depozit pe 12 luni este de numai 5,50%. Pensionarii au parte de o ofertă specială, respectiv o dobândă majorată cu 0,3 puncte, de 5,80% pe an.