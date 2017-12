Pensionarii îşi primesc drepturile băneşti mai devreme

Veşti bune pentru pensionarii constănţeni! Aceştia îşi vor putea face din timp cumpărăturile pentru sărbătorile de iarnă. Pensiile vor fi plătite în avans în această lună, aşa că bătrânii vor primi banii înainte de 21 decembrie, ca să aibă cu ce să se pregătească pentru sărbători. Potrivit unei decizii a Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), pensiile plătite prin Poştă vor ajunge la beneficiari începând cu 15 decembrie, iar cei care nu vor fi găsiţi la domiciliu îşi vor putea ridica drepturile băneşti de la ghişeele oficiilor poştale. În cazul pensionarilor care primesc pensiile pe carduri, viramentele se vor realiza începând cu 12 decembrie. „E bine că voi primi banii mai devreme, că aşa îmi voi putea cumpăra ce am nevoie pentru masa de Crăciun. Ca să simt şi eu că vin sărbătorile, îmi voi cumpăra puţină carne, cârnaţi şi un cozonac. Pentru mai multe lucruri oricum nu am bani, deoarece am pensia mică şi abia îmi ajunge de la o lună la alta”, a spus un pensionar constănţean. Un altul a spus că, pentru el, sărbătorile înseamnă că vine iarna şi trebuie să plătească mai mulţi bani la întreţinere. „Nici nu mai simt spiritul sărbătorilor. Cum primesc pensia, întâi îmi cumpăr medicamente, apoi îmi plătesc facturile şi, dacă îmi mai rămân bani, îmi cumpăr şi de mâncare pentru sărbători. Am muncit o viaţă, am fost serios, iar acum, când am nevoie de medicamente şi linişte, sunt copleşit de lipsuri şi probleme”, a spus bătrânul.