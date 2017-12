Pensionarii, locul al doilea după veniturile bănești obținute anul trecut

16:45:59 / 17 Septembrie 2017

Diversiune si minciuna

E un articol de cacat. In timp ce un salariat care zicese ca munceste, castiga in medie 1.317 lei iar un pensionar 864 lei si fara nerusinare este mentionat si un somer care castiga chipurile 508 lei lunar,. Consider ca cei care dau informatia stiu bine LECTIA DE DEZINFORMARE SI MINCIUNA si iata cum se fakleste cu stiinta lor sorosista., Era foarte interesant daca se lua in calcul doar ADEVARATUII PENSIONARI in numar de circa 2,1- 2,3 milioane persoane care au iesit la pensie pe principiul contributivitatii, vechimii in munca 40-45 ani si varsta de pensionare de cel putin 60-62 ani, pentru-ca diferenta de asa zisi pensionari de cam 5 milioane sunt asistatii sociali de toate tipurile incepand cu cei care nu a lucrat niciodata, adica lenesii si puturosii, cei care au fost lasati pe drumuri dupa lovitura de stat din decembrie 1989 si inchiderea si distrugerea uzinelor , fabricilor , minelor , combinatelor si in generala ocuparea bogatiilor solului si subsolului de occidentali.,Fiindca cunosc situatia bine trebue sa mentionez faptul ca AGRICULTURA ROMANEASCA DUPA VENIREA LA CONDUCEREA TARII A CLICEI DE TRADATORI ; iliescu, roman,stolojan,,dinescu,brucan ,stanculescu si tot neamul lor de JIDANI SI TRADATORI, nici o persoana din acricultura romaneasca nu a fost scoasa la pensie mai devreme de 62-65 de ani iar acolo unde s-a desfiintat IAS-urile, SMA-urile, CAR-urile, institutiile de cercetari agricole, salariatii au fost dati afara, nu au fost recompensati cu nici un leu ca cei din industrie, fabrici si uzine care primeau 25- 50 salarii sa-si gaseasca de lucru,. Situatia aceasta a facut ca toate satele romanesti si este clar ca 5-6 milioane de romani au fost fugariti din tara sa-si caute prin tari straine o bucata de paine stropita cu lacrimi, cu multa nerusinare reda ca un somer a primit lunar circa 508 lei,. Cata minciuna si diversiune sorosista mai poate servi naivilor de romani, Stiu clar ca de circa 15 ani romania nu mai are fabrici si uzine , nu mai este stapana pe nimic in tara sa, si , ma minunez de unde se scot someri,. Probabil ca sunt cei care cumpara diplome de bacalaureat si facultat si nu au unde se angaja, sau sunt cei care vin mutilati de pe fronturile de razboi de expansiune si cotropire di afganistan, irak, etc, Apreciez grav si incoplet articolul in care Minciuna si Diversiunea are locul ei,. Ca roman, dar bine informat si citit este frumos sa ne informeze doar cu urmatoarele dat statistice;; - Cati salariati sunt la stat si venitul mediu lunar realizat - Cati salariati sunt la partculari si venitul mediu lunar realizat - Cati pensionari de stat exista scosi la pensie pe principul contributivitatii, varste de 60-62 anisivechime 40-45 ani - Cati pensionari pe meserii, varste si alte considerente sunt pensionati si veturile lor lunare - Cati asa zisi - pensionari- care consuma banii din fondurile adevaratilor pensionari sunt asistenti sociali , care matura frunzele prin parcuri sau fac servicii sefilor din administrataia locala si centrala,. Am constatat si o aberatie absurda intre cheltueli si venituri,. Aici trebue sa plecam de-la fenomene traite si anume; Pana in 1990 taxele si impozitile pe famile erau simbolice, iar toate veniturile statului erau colectate din MUNCA PRODUCTIVA nu din IMPUNERE SI SCLAVIE CUM SE INTAMPLA ASTAZI, Cei 5-6 milioane de romani ce reprezinta forta actva ( 25- 50) ani si muncesc zi si noapte in america , franta , italia, germania, spania, etc, nu aduc nici un benificiu statului roman, iar faptul ca trimit niste bali acasa la familie, nu reprezinta productivitatea muncii in folosul romanilor si romaniei., Este bine ca romania sa treaca imediat la NATIONALIZARE, reanceperea industrializarii si construirea de fabrici, uzine si combinate unde sa vina toti romanii fugariti din tara de basescu si clica lui din pdl,. Pentru a se realiza in 40-50 de ani tot ce s-a stricat in cei 27 ani ce capitalism si imperialism anglo-american este nevoie de UNITATE DE VOINTA SI ACTIUNE,UN SINGUR PARTID SI O SINGURA CONDUCERE ALEASA DEMOCRATIC LA NIVEL CENTRAL DIN 5 ani in 5 ani si LA NIVEL LOCAL DIN 2,5 ani in 2,5 ani PENTRU ACEASTA TREBUE LEGI NOI SI OAMENI NOI , INCAT NIMENI SA NU POATA OCUPA O FUNCTIE DE CONDUCERE LA NIVELUL STATULUI< GUVERNULUI< PARLAMENTULUI SI ADMINISTRATIEI LOCALE DECAT CEL MULT DOUA LEGISLATURI IN VIATA,