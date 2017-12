Pensionarii militari nu mai returnează banii primiţi în plus la recalculare

Comisiile de Apărare şi de Muncă din Camera Deputaţilor au adoptat, ieri, raportul la proiectul de lege privind pensiile militarilor, potrivit căruia pensionarii militari nu mai sunt obligaţi să returneze sumele primite în plus pe perioada recalculării drepturilor băneşti. „Procesul e în doi paşi. Într-o primă urgenţă s-a oprit măsura abuzivă prin care urma să le băgăm oamenilor mâna în buzunar, să li se oprească sumele primite anul trecut şi în a doua etapă vom aduce pensiile diminuate la nivelul avut în plată în decembrie 2010“, a declarat ministrul Apărării, Corneliu Dobriţoiu, după şedinţa comisiilor. „Dacă cineva avea 20 de milioane de lei, s-au pus în plată 15 milioane. Dar el a primit în acel an 20 de milioane. Dacă nu făceam această modificare trebuia, într-un timp scurt, de 6 luni, să restituie cât a primit în plus pe vechea pensie, pe perioada recalculării. Am zis că este inuman, pe de o parte oamenii au fost afectaţi de o diminuare a pensiilor şi apoi să mai plătească şi din urmă“, a spus vicepreşedintele Comisiei de apărare, George Scutaru. De această măsură vor beneficia 26.500 de pensionari militari, dintre care 9.020 pensionari MApN, 1.500 pensionari SRI şi aproximativ 15.500 pensionari ai Ministerului de Interne.