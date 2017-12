Pensionarii şi militarii, buni de plată la asigurările de sănătate

Cu gîndul la jocurile politice de culise şi mai puţin la problemele sociale care macină România în pragul momentului istoric numit 1 ianuarie 2007, guvernanţii au găsit o soluţie pentru rezolvarea finanţării sistemului sanitar. Chiar din prima zi în care românii vor putea spune că sînt egalii englezilor, germanilor sau italienilor în Uniunea Europeană, pensionarii vor plăti asigurări sociale de sănătate. Plecînd de la principiul eliminării privilegiilor în cazul anumitor categorii sociale şi lărgirea bazei de impozitare, Executivul a decis că toţi pensionarii, indiferent de domeniile în care au activat, să plătească 6,5% pentru CAS. Acest lucru este valabil doar în teorie, întrucît în realitate, pensionarii care au venituri de pînă la zece milioane de lei vechi nu vor scoate niciun ban din buzunarele proprii. Totuşi, în numele solidarităţii sociale, fondurile asigurate de Executiv prin creşterea economică înregistrată în acest an fiind plimbate de la Ministerul Muncii către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Dacă pînă acum militarii, magistraţii şi poliţiştii beneficiau de o serie de gratuităţi, de la 1 ianuarie 2007, aceste categorii profesionale vor fi obligate să plătească aceste taxe către stat pentru a beneficia de servicii medicale. De altfel, varianta propusă de autorităţi este apreciată de conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) care consideră că orice iniţiativă care contribuie la creşterea numărului de contribuabili la sistemele de asigurări de sănătate este bine venită. „Contribuţiile sînt cifrate la 65.000 de lei vechi pe lună, mai puţin în cazul pensionarilor din agricultură şi silvicultură pentru care se va plăti trimestrial, şi vor fi asigurate de la stat. Totuşi, pensionarii care au venituri mai mari de zece milioane de lei vechi vor plăti din propriile venituri, însă şi aici este vorba doar de cîteva mii de lei vechi”, a declarat directorul CJAS Constanţa, dr. Liviu Mocanu.

„Este o măsură în defavoarea pensionarilor”

Iniţiativa legislativă este privită cu neîncredere mai ales de către pensionari care se pronunţă vehement împotriva aplicării acesteia. Oamenii spun că au plătit în perioada în care au activat în cîmpul muncii toate contribuţiile către stat, şi nu văd de ce, odată scoşi din activitate, sînt obligaţi să cotizeze încă o dată. Asta în condiţiile în care premierul Călin Popescu – Tăriceanu a precizat că de anul viitor pensiile vor fi majorate pînă la 19%. „Măsura contribuţiei la asigurările de sănătate este în defavoarea pensionarilor. Am înţeles foarte bine că şocul economic provocat de aderarea la UE va fi foarte mare, însă Executivul ar trebui să caute alte soluţii pentru a asigura resursele bugetare în 2007. Cu toate că am primit atîtea promisiuni privind majorarea veniturilor, am ajuns în situaţia de a fi sceptici la astfel de anunţuri, mai ales că la ultimele mişcări de protest guvernanţii nu au avut nici măcar bunăvoinţa să ne primească în audienţă, darămite să ne rezolve doleanţele”, a declarat preşdintele Sindicatului Pensionarilor din Constanţa, Ion Toma. Potrivit legii pensiilor în sistemul public, contribuţia este limitată la cel mult cinci salarii medii pe economie, iar în cazul în care beneficiarii doresc o asigurare mai mare putînd apela doar la firmele private.