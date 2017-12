Pensionarii vor primi acasă abonamente pentru transportul în comun

14:41:55 / 03 Februarie 2017

Abonamente transport in comun

E o mare aiureala ! Multi dintre pensionari nu mai locuiesc la adresele din B.I/C.I. Pentru programul tichetelor sociale in cererea tip completata s-a putut mentiona un alt domiciliu decit cel din actul de identitate pe cind in evidentele RATC sint mentionate adresele din act. In cazul asta raminem fara abonament? Daca pensionarii se pot plimba toata ziua bunaziua cu autobuzele nu vad unde era "greutatea" de-a merge o data pe luna sa-si ridice un abonament?!...Ciudat...!