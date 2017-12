Pensionarii vor trăi cu zero lei - bancnota cu chipul lui Băsescu

Umiliţi de guvernanţi, care în loc să-şi asume răspunderea pentru incompetenţa de care au dat dovadă în gestionarea banului public, au decis să sacrifice categoriile defavorizate, pensionarii au îndrăznit, ieri, să-şi arate nemulţumirile faţă de reducerea cu 15% a veniturilor lor (care, în peste 90% din cazuri, abia le asigură supravieţuirea). Împovăraţi de anii care au trecut peste ei şi de griji, mii de pensionari au protestat, în toate oraşele mari ale ţării, în speranţa că aleşii neamului vor demonstra că mai au o fărâmă de inimă şi nu-i vor condamna la moarte. Printre oraşele în care au fost organizate proteste se numără şi Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Timişoara, Constanţa, Satu Mare, Oradea, Târgu Mureş, Zalău, Sibiu, Neamţ, Botoşani, Vaslui. La Bucureşti şi Galaţi, împinşi de disperare, pensionarii au rupt gardurile de protecţie. La Bucureşti, după forţarea cordonului de ordine, cei aproximativ o mie de protestari au reuşit să ajungă chiar în faţa intrării de la Palatul Cotroceni. Două femei care participau la miting au leşinat din cauza incidentelor care au avut loc în faţa Palatului Cotroceni. Una dintre femei a fost transportată a spital.

PENSIONARII AU STRIGAT „JOS BĂSESCU\", „UNITATE\" ŞI AU AVUT PANCARTE PE CARE SCRIA „RESPECTAŢI BĂTRÂNII ŢĂRII”, „DOMNULE PREŞEDINTE, NE-AŢI ÎNŞELAT”, „NU ÎNGROPAŢI DE VII PENSIONARII” ŞI „CE AVEŢI ÎMPOTRIVA NOASTRĂ, DOMNULE PREŞEDINTE?”.

Şi la Iaşi s-au înregistrat incidente. Cei peste 250 de pensionari ieşeni au urcat pe treptele Prefecturii încercând să intre în clădire, însă au fost opriţi de jandarmi.

• PREFECTURA CONSTANŢA, ASEDIATĂ DE PENSIONARI • Peste 200 de pensionari au protestat ieri în faţa Prefecturii Constanţa împotriva măsurilor care-i vor afecta atât de dramatic. Demonstraţia pensionarilor constănţeni a fost paşnică, fără conflicte cu forţele de ordine. Timp de două ore, pensionarii au scandat împotriva Guvernului condus de Emil Boc şi împotriva preşedintelui Traian Băsescu pe care îi consideră vinovaţi pentru actuala situaţie economică în care se află România. „Hoţi”, „Ne-aţi minţit”, „Jos Guvernul” şi „Jos Traian Băsescu”, a fost doar câteva din lozincile scandate de pe numeroasele pancarde îndreptate împotriva Guvernului şi a preşedintelui. După aproximativ o oră de protest, pensionarii au afişat în faţa Prefecturii poze cu Traian Băsescu care au fost arse sau rupte. „Nu este posibil să ne reducă pensiile cu 15%. Nu vom mai avea din ce trăi. Şi aşa, pensiile pe care le avem nu ne ajung de medicamente sau plata cheltuielilor de întreţinere. O diminuare cu 15% reprezintă condamnarea la moarte a pensionarilor”, a declarat preşedintele Organizaţiei Judeţene a Pensionarilor şi Seniorilor PSD, Ecaterina Prodan. Acesta nu este ultimul protest al pensionarilor constănţeni, aceştia urmând să participe la un miting de amploare în faţa sediului Guvernului la o dată ce urmează a fi stabilită.

• NOUA BANCNOTĂ DE… 0 LEI • România are de miercuri o nouă bancnotă. De fapt este o glumă amară a pensionarilor care au protestat ieri la Administraţia Prezidenţială. Aceştia au prezentat bancnota de zero lei cu chipul preşedintelui Traian Băsescu, aluzie la puterea de cumpărare pe care o vor avea banii, dar şi la sumele pe care le vor avea pensionarii în buzunare după măsurile de austeritate recent anunţate. Bancnota de 0 lei are, în afara chipului preşedintelui Traian Băsescu, şi o ancoră, cu trimitere directă la funcţia de comandant de navă pe care a ocupat-o şeful statului înainte de a conduce ţara. Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Pensionarilor, Preda Nedelcu, a declarat că pensionarii sunt nemulţumiţi de propunerea de scădere a pensiilor cu 15% , spunând că decât să le scadă pensiile, preşedintele Traian Băsescu mai bine ar da tuturor pensionarilor cianură, pentru a scăpa de ei, să nu mai fie „o povară pentru întreaga ţară”. Liderul pensionarilor a precizat că reducerea va fi mai mare de 15 procente în realitate, odată cu introducerea coplăţii şi a creşterii preţurilor în perioada următoare, toate acestea ducând la o scădere drastică a puterii de cumpărare a pensionarilor.