Pentagonul a vrut să spioneze Terra de pe Lună

Departamentul american al Apărării intenţiona să construiască pe Lună o bază secretă de supraveghere a Terrei, cu un deceniu înainte ca primii astronauţi să păşească pe suprafaţa lunară, se afirmă într-un dosar desecretizat de curând în SUA. Raportul, care avea numele de cod Project Horizon, a fost publicat pe 20 iulie, în ziua în care s-au împlinit 45 de ani de când astronautul american Neil Armstrong a făcut primii paşi pe Lună.

Dacă ar fi fost implementat, acest proiect al armatei americane ar fi condus la instalarea pe Lună a unui sistem secret de supraveghere a Terrei. Întocmit în 1969, documentul are peste 100 de pagini. Raportul propunea şi instalarea pe Lună a unui sistem de arme care ar fi permis Guvernului american să lanseze proiectile nu doar spre Terra, ci şi în spaţiul îndepărtat. Americanii voiau, de asemenea, să detoneze o bombă nucleară pe Lună sau în apropierea ei, pentru a studia efectele generate de explozia atomică în spaţiu. Autorii lansează în acest raport şi o serie de speculaţii despre efectele pe care radiaţia ar fi putut să le aibă asupra extratereştrilor.

Recent, autorităţile americane au declasificat un alt raport, intitulat ”The Kidnapping of the Lunik”, care descrie felul în care spionii americani au furat şi au returnat apoi capsula spaţială sovietică Lunik în timp ce aceasta era prezentată publicului larg într-o expoziţie itinerantă. Aşa cum anunţa site-ul Wired.com într-o ştire recentă despre avionul MH17 al companiei Malaysia Airlines, US Air Defense Support Program operează, în prezent, un grup de sateliţi aflaţi pe orbită pentru a monitoriza toate semnalele care indică prezenţa unor arme sau lansările de vehicule spaţiale de pe Terra. Sistemul utilizează camere cu infraroşu şi poate să detecteze chiar şi cele mai slabe semnale de căldură, fiind deosebit de util în timpul primului război americano-irakian, când a reuşit să detecteze primele semnale ce indicau lansările de rachete Scud. Sistemul şi-a demonstrat încă o dată utilitatea în urmă cu câteva zile, când a detectat locul din care a fost lansat proiectilul care a doborât avionul MH17 al companiei Malaysian Airlines şi a oferit astfel autorităţilor, la scurt timp după prăbuşirea avionului, dovada care atestă faptul că aeronava a fost doborâtă cu o rachetă sol-aer.