Pentagonul nu este îngrijorat de securitatea arsenalului nuclear din India şi Pakistan

Pentagonul a dat asigurări că nu este îngrijorat de securitatea arsenalului nuclear din India şi Pakistan, după atentatele de la Bombay. Purtătorul de cuvînt al Pentagonnului, Geoff Morrell, a fost întrebat despre riscul ca teroriştii să poată intra în posesia armelor nucleare, în contextul tensiunilor dintre cele două ţări. ”Imediat ce avem de-a face cu terorismul în ţări care sînt puteri nucleare, acest lucru generează o mare îngrijorare. De aceea vrem să colaborăm cu ei şi cu alţii care se află în aceeaşi situaţie, pentru a ne asigura că arsenalul lor nuclear este în siguranţă”, a declarat oficialul american.

Premierul pakistanez, Yousuf Raza Gilani, a confirmat, miercuri, arestarea a doi membri importanţi ai grupării islamiste pakistaneze interzise Lashkar-e-Taiba (LeT), acuzată de India că a organizat şi a condus atacurile coordonate de la Bombay. Pakistanul a declarat marţi că nu va livra Indiei niciun suspect posibil al atacurilor de la Bombay şi că îi va judeca el însuşi, dacă este necesar, dar s-a declarat pregătit să facă faţă unui nou război, dacă New Delhi se decide pentru o acţiune militară, chiar ţintită. Începînd de sîmbătă, în faţa unei puternice presiuni a Indiei, dar mai ales a Washingtonului, autorităţile pakistaneze au arestat 16 persoane apropiate sau avînd legături directe cu LeT, grupare acuzată de New Delhi că a organizat şi comis atentatele de la Bombay, de la sfîrşitul lunii noiembrie.

Între timp, Forţele Aeriene indiene (IAF) au fost plasate în stare de alertă din cauza riscurilor privind un atac aerian împotriva Indiei. Toate avioanele au fost echipate cu bombe şi rachete şi sînt pregătite pentru a decola în cîteva minute. De asemenea, Forţele Navale au intensificat patrulele în Marea Arabiei. Măsurile au fost luate pe fondul informaţiilor referitoare la riscul unor atacuri din partea elementelor teroriste din Pakistan. De asemenea, militarii subordonaţi comandamentelor de la frontiera cu Pakistanul sînt în stare de alertă şi nu au dreptul să părăsească unităţile.