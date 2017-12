Pentagonul pregăteşte o superbombă antibuncăr

Pentagonul încearcă să accelereze un program de producere a unor bombe antibuncăr foarte puternice, pe fondul unei intensificări a ameninţării nucleare reprezentate de Coreea de Nord şi Iran. Bomba de peste 13 tone numită Massive Ordnance Penetrator sau MOP, care este încă în teste, este destinată să distrugă buncăre aflate la mare adîncime şi care nu pot fi distruse cu bombele folosite în prezent. În cazul în care Congresul va aproba suficiente fonduri pentru acest program, bombardierul B-2 produs de Northrop Grumman Corp, nedectabil de radare, va fi capabil să transporte aceste bombe în jurul lunii iulie 2010, a declarat Andy Bourland, un purtător de cuvînt al Aviaţiei americane.

Bomba de mare precizie construită de Boeing Co. ar putea deveni cea mai mare bombă convenţională folosită vreodată de SUA. Conţinînd aproape 2,5 tone de explozibil, aceasta ar avea o putere de zece ori mai mare decît predecesoarea sa, BLU-109, potrivit Defense Threat Reduction Agency din cadrul Pentagonului, care a finanţat şi gestionat programul. MOP ar avea o masă cu o treime mai mare decît GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (9,5 tone), considerată ”mama tuturor bombelor”, care a fost testată de două ori în Florida, în 2003. MOP are o lungime de şase metri şi este construită pentru a fi lansată de un B-52 sau de un B-2. Poate pătrunde pînă la o adîncime de 61 de metri sub pămînt, înainte de a exploda. Instalaţiile nucleare pe care Occidentul suspectează că le-ar avea Iranul şi Coreea de Nord sînt subterane, se crede, pentru a fi detectate mai greu şi a le spori şansele de a supravieţui unui atac.

În cazul în care Congresul va fi de acord, compania Boeing, al doilea furnizor al armatei americane, ar putea primi, în termen de 72 de ore, contractul pentru producerea în serie a bombelor MOP. Atît Comandamentul american din Pacific, care conduce planificarea militară pentru zona în care se află Coreea de Nord, cît şi Comandamentul Central, responsabil de zona în care se află Iranul, par să sprijine accelerarea acestui program, potrivit lui Kenneth Katzman, expert în Iran la Serviciul de Cercetare al Congresului. El nu crede însă că accelerarea programului înseamnă că SUA au, în acest moment, intenţii clare de a-l folosi.