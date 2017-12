Pentru 15 milioane de euro, Giedo van der Garde a renunţat la conflictul cu Sauber

Olandezul Giedo van der Garde a renunţat la postul de pilot titular la Sauber, pe care îl câştigase în justiţie, presa internaţională precizând că suma pentru care cele două părţi au ajuns la o înţelegere ar fi de 15 milioane de euro. Săptămâna trecută, înaintea primei etape a CM de Formula 1, de la Melbourne, Van der Garde s-a adresat justiţiei australiene, susţinând că are un contract valabil cu Sauber, echipă care i-a numit ca piloţi titulari pentru sezonul 2015 pe brazilianul Felipe Nasr şi pe suedezul Marcus Ericsson. Sentinţa a fost în favoarea olandezului, atât la prima instanţă, cât şi la apel. Totuşi, în cursa australiană, Sauber i-a folosit pe Nasr şi Ericsson, susţinând că, din motive de siguranţă, nu poate pune un alt pilot să concureze într-un monopost proiectat pentru cei doi. Giedo van der Garde a fost pilot de rezervă la Sauber în 2014 şi a afirmat că a fost angajat încă de anul trecut ca titular pentru competiţia care a început odată cu MP al Australiei de duminică. Dar echipa elveţiană a renunţat la serviciile lui şi i-a angajat pe Nasr şi Ericsson pentru acest an.

„În calitate de pilot titular, sunt trist şi decepţionat. Am muncit toată cariera pentru a-mi îndeplini visul de a deveni pilot de Formula 1. Am sperat că pot demonstra de ce sunt capabil într-o echipă de la mijlocul plutonului, în 2015. Acest vis mi-a fost luat şi ştiu că mi-am terminat cariera în Formula 1”, a scris olandezul pe contul său de Facebook. El a recunoscut că a renunţat la acţiunile împotriva echipei Sauber în urma unor compensaţii financiare, dar a spus că nu poate divulga suma. „În prima jumătate a anului 2014, sponsorii mei au plătit în avans echipei Sauber participarea mea în 2015. Au făcut asta pentru a ajuta echipa, care avea probleme financiare. Aceste plăţi i-au permis team-ului să supravieţuiască la momentul respectiv. Decizia Sauber nu are niciun sens pentru mine. Nu am dreptul să vorbesc de detalii, dar Sauber a plătit o compensaţie financiară importantă pentru că nu a onorat contractul încheiat cu mine. Acesta este singurul aspect care mă mulţumeşte, că mi s-a făcut dreptate”, a explicat Giedo van der Garde.

Pilotul olandez a adăugat că nu va renunţa la automobilism şi că îşi va continua cariera în Campionatul Mondial de Anduranţă sau în Campionatul German de Turisme. În Australia, Felipe Nasr şi Marcus Ericsson s-au clasat pe locurile 5 și, respectiv, 8 în cursa de pe circuitul Albert Park.