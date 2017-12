Pentru 2012, Ialomiţianu promite lapte şi miere

BA DA, BA NU CU CREŞTERILE SALARIALE Pe ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Ialomiţianu, îl ia gura pe dinainte când vorbeşte despre bugetul pentru 2012. Încă puţin şi anunţă lapte şi miere pentru anul următor, deşi criza din România s-a instalat mai ceva ca la ea acasă. Cu toate că mai marii liderilor pedelişti au anunţat că în 2012 nu se anunţă creşteri salariale, din contră, zvonistica portocalie vorbeşte despre îngheţarea salariilor şi pensiilor, Ialomiţianu vrea să fie mai popă decât popa şi anunţă posibile creşteri de pensii şi salarii. \"Toate salariile şi pensiile vor fi plătite la nivelul din 2011. Dacă vom avea o situaţie financiară mai bună în primăvară, sigur ne gândim şi la o redistribuire a sumelor fie pentru investiţii, fie pentru creşteri de pensii şi salarii (...)\", şi-a permis Ialomiţianu să amăgească iar românul sătul de promisiuni în prag de an electoral. Acelaşi ministru al Finanţelor anunţă că, în 2012, România nu va trebui să ia alte măsuri de ajustare a bugetului, indiferent de ce se va întâmpla pe pieţele internaţionale, însă, în fiecare an, s-a demonstrat că realitatea întrece şi e mai presus de orice fel de estimare. Pretextul ministrului pentru afirmaţiile despre cum vom trăi bine în 2012 este că „România are o imagine foarte bună în Uniunea Europeană şi la nivel internaţional, pentru că a luat măsurile de ajustare din timp, fără să aştepte decizii ale UE”. Oricât ar vrea să ne flateze Ialomiţianu cu explicaţiile lui de preamărire a guvernului din care face parte, el uită că salariile românilor au ajuns sub nivelul subzistenţei, spre deosebire de alte ţări membre UE, iar măsurile portocalii au condus la mărirea gradului de sărăcie printre români. Oricât de realist ar fi elaborat un buget, el rămâne doar estimativ până la proba contrarie, când încep calculele efective.

EXPLICAŢII, EXPLICAŢII... În şirul promisiunilor (ne)realiste ale lui Ialomiţianu, în contextul bugetului pe 2012, intră şi afirmaţia că taxele şi impozitele locale la acelaşi nivel din 2011. O altă găselniţă a pedeliştilor pentru aşa-zisa economie la bugetul de stat este comasarea alegerilor de anul viitor. Ialomiţianu anunţă că banii economisiţi prin organizarea alegerilor comasate vor fi folosiţi pentru investiţii. \"Banii pentru alegeri sunt asiguraţi din fondul de rezervă, sigur vom avea o îmbunătaţire a execuţiei bugetare, banii se duc spre investiţii, nu mai trebuie să împrumutăm atâţia bani\", spune ministrul, deşi oricum suntem deja datori vânduţi la Fondul Monetar Internaţional.