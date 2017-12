„Pentru a zbura este nevoie de fantezie“ (ll)

Ce înseamnă un show aerian care să nu crească adrenalina spectatorilor săi? În a doua parte a interviului pe care ni l-a acordat cu amabilitate, campionul italian de acrobaţie aeriană Francesco Fornabaio scoate în evidenţă importanţa unui astfel de spectacol nu numai pentru public, ci şi pentru un pilot acrobatic. Campionul italian zboară pe unul dintre cele mai performante avioane din lume, Extra300. Sunt numai circa 30 de astfel de avioane care efectuează acrobaţii în întreaga lume. Cu un motor de 315 cai putere, este foarte rapid şi zboară cu circa 400 de kilometri pe oră, dar în acrobaţie nu viteza este cea mai importantă, ci manevrabilitatea; aşa se şi explică faptul că nu mulţi piloţi acrobatici îl aleg pentru astfel de programe. Cu peste 2.500 de ore de zbor, Francesco Fornabaio este unul dintre rarii piloţi acrobatici care se folosesc de vrie în programul lor, adică manevra prin care un avion se roteşte ca un burghiu, căzând vertiginos pe verticală, asemănătoare unei coborâri necontrolate. De numele său se leagă şi un record de zbor solitar non-stop de la Milano, din Italia, până în Al Ain, în Emiratele Arabe Unite. În total, au fost 14.000 de kilometri la dus şi alţi 14.000 la întors. Călătoria a durat 30 de ore la dus şi 33 la întors.

Programele acrobatice susţinute de piloţii români şi străini în cea de-a cincea ediţie „Aeromania“ (13-14 iulie), de la Mangalia şi Tuzla, s-au bucurat de o audienţă-record. Printre cei care au urmărit cu sufletul la gură spectacolul aerian a fost şi Marina Cozma, de 16 ani, cel mai tânăr pilot aspirant din România. Adolescenta ia lecţii de zbor la Şcoala de pilotaj Regional Air Services de pe Aeroportul Tuzla şi ne va dezvălui mai multe despre pasiunea ei pentru aviaţie în numărul viitor al cotidianului „Telegraf”.

Reporter (R.): Cum arată „Aeromania“, din perspectiva unui pilot care participă în program?

Francesco Fornabaio (F.F.): Este a doua oară când particip la „Aeromania“ şi cred că este un spectacol nemaipomenit, foarte bine organizat. Acest tip de eveniment este foarte important pentru aviaţie. Nu este numai divertisment, ci arată oamenilor şi de cât de multă muncă este nevoie pentru zbor, indiferent de categoria piloţilor.

R.: Care este reţeta de succes a unui pilot acrobatic?

F.F.: Nu ştiu. Eu sunt foarte norocos să pot face ceea ce îmi place. Apoi, sunt, din nou, norocos că oamenilor le place stilul meu de zbor. Cu siguranţă că în lume sunt piloţi mai buni ca mine, dar care nu au priză la public, pentru că sunt prea reci sau pentru că încearcă prea mult să arate cât de buni sunt ei. Cred, însă, că lumea apreciază mai mult emoţia, dacă îi este transmisă de programul acrobatic.

R.: Există un pilot pe care îl aveţi drept model?

F.F.: Primul pilot pe care l-am văzut efectuând un program de acrobaţie a fost tot un italian, Sergio Dalan. Este cel care a influenţat cel mai mult acrobaţia aeriană modernă în Italia şi un pilot de calibru internaţional. Am fost foarte impresionat de performanţele sale şi am vrut un pic să-l imit. A devenit instructorul şi antrenorul meu şi m-a ajutat chiar şi în momentele dificile. Sunt acele momente când crezi că poţi face din pilotajul acrobatic o slujbă, dar nimeni nu te invită la show-urile aeriene. (râde) Îl consider ca pe fratele meu mai mare.