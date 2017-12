Pentru calomnie şi abuz în funcţie, “Alma Mater” îl dă în judecată pe Tăriceanu!

Federaţia „Alma Mater” (FAM) vrea să îl dea în judecată pe premierul Călin Popescu Tăriceanu, pentru declaraţiile referitoare la salariile profesorilor universitari de 17.500 de lei şi 12 sporuri, precizînd că este vorba doar de trei sporuri şi salarii de maximum 11.500 de lei după aplicarea Legii 221. Liderul FAM, Răzvan Bobulescu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că premierul “a minţit” cînd a spus că există în învăţămîntul superior 12 sporuri şi salarii de 17.500 de lei, plătite de la buget. “Premierul ne datorează scuze pentru aberaţiile pe care le-a debitat. În caz contrar îl vom acţiona în judecată pentru calomnie, instigare la “ură de clasă” şi abuz în funcţie. În învăţămîntul superior există trei sporuri distincte: sporul de vechime, care este între 0 şi 25% din salariul de bază, sporul de doctorat de 15% şi gradaţia de merit, care este de 20%, sau salariul de merit, care reprezintă 15% din salariul de bază”, a precizat Bobulescu. Liderul FAM a mai spus că, în prezent, un preparator universitar cu vechime de pînă la trei ani, are un salariu net între 882 şi 1.241 de lei, un preparator universitar cu vechime între şase şi zece ani are între 960 şi 1.336 de lei, iar un profesor universitar, cu toate sporurile, poate ajunge la maximum net de 7.693 de lei, la peste 40 de ani vechime. Bobulescu a mai spus că dacă s-ar aplica Legea 221/2008, prin care salariile profesorilor se majoarează în medie cu 50%, un profesor universitar poate ajunge la 11.568 de lei, la o vechime de peste 40 de ani. Liderul sindical a afirmat că norma didactică la un preparator şi un profesor universitar este între patru şi şase ore, la conferenţiar între şase şi opt ore, la lector între 10 şi 12 ore, iar la asistentul universitar de 12 ore, dar acest lucru nu înseamnă că cei din sistemul universitar muncesc numai atîtea ore. “Eu, de exemplu, pentru două ore de curs, muncesc şase ore duminica, asistentul universitar are normă de 12 ore, dar trebuie să facă cercetare, doctorat, să-şi pregătească un viitor curs, să înveţe tot timpul, nu numai 12 ore. Dacă ar fi simplu şi ar presupune o muncă banală, cu puţin efort, ar da toţi buzna. Tăriceanu minte cînd spune că noi muncim foarte puţin pentru banii pe care-i luăm”, a precizat Bobulescu, adăugînd că universităţile primesc de la bugetul de stat doar banii necesari plăţii la minimum a salariilor. “Au fost ani cînd aceşti bani nu ajungeau nici pentru plăţile la minimum şi am presat guvernele pentru rectificări”, a explicat liderul FAM. Doar facultăţile care au resurse extrabugetare, deci nu toată universitatea, provenite din taxele percepute de la studenţi, pot plăti salarii mai mari. Bobulescu a mai spus că aşteaptă instalarea noului Guvern pentru a-i cere aplicarea Legii 221, care ar trebui să fie deja în vigoare. “Nu putem cere bani universităţilor, nu au de unde să ne dea şi, în plus, nu au ele nicio vină”, a spus Bobulescu. Menţionăm că organizaţiile sindicale afiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt au început strîngerea de semnături şi depunerea la tribunale a acţiunilor de chemare în judecată a unităţilor de învăţămînt şi consiliilor locale, pentru acordarea majorărilor salariale cu 50% personalului didactic. Amintim că federaţiile din Educaţie au renunţat, în 14 noiembrie, la greva generală anunţată pentru 18 noiembrie, atenţionînd că vor relua protestele dacă, după instalarea viitorului Guvern, legea de majorare cu 50% a salariilor cadrelor didactice nu va fi aplicată.