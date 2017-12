Pentru ce dau bani la școli părinții constănțeni! Primele mesaje!

08:29:27 / 14 Septembrie 2016

La liceul Nicolae balcescu

Chiar nu vede nimeni si la medgidia la liceul Nicolae Bălcescu se cere bani nu dai te bubuie profesori la clasa cred ca se discuta in cancelarie se Creează in fond care e împărțit între profesori nu se explica de ce atâta îndârjire pe fondul asta nu are nimeni control asupra banilor si asta e scărița de unde asa zișii frustrați ,,profesorii"care se spetești cu meditațiile Ex Constantinescu face in asa fel sa nu înțelegi la clasa sa te meditezi la ea ar fi in stare sa facă cu toată clasa dar unde sunt dascălii de altădată se rup cu prelatul mai mare rusinea